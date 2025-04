Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 15 aprile 2025: Rosa confessa a Elvira il suo grande dolore

Anticipazioni TV

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 15 aprile 2025 vedremo che Rosa confesserà a Elvira di soffrire per amore mentre Agata cercherà di far cambiare look a Mimmo. Scopriamo insieme le anticipazioni e le trame dell'episodio della Soap di Rai1.

L’impossibilità di amare Marcello sta distruggendo Rosa e presto la porterà a prendere delle decisioni molto importanti e drammatiche. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che nella puntata in onda il 15 aprile 2025, alle ore 16.00 su Rai1, la Camilli rivelerà a Elvira di soffrire moltissimo e di sentirsi sempre più attirata dalle proposte di Tancredi che, intanto, continuerà a fare grandi progetti su di lei. Agata cercherà di convincere Mimmo a rinnovare il suo look ma il ragazzo si opporrà con forza. Giulia Furlan, gelosa del successo di Botteri, tornerà a pungolare Delia, che però non si lascerà infastidire dalla stilista e anzi avrà un’idea per sostenere Gianlorenzo. Con la Pasqua in arrivo, lo staff del Paradiso si riunirà per pensare a qualche nuova iniziativa da proporre per le feste mentre Salvo noterà un’intesa tra Odile e Guido e cercherà di capirne di più.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 15 aprile 2025: Rosa soffre per amore

Rosa si è trasferita da Irene ormai certa di non poter condividere la stessa casa con Marcello, di cui è innamorata. La Camilli deve stare lontana da Barbieri e dopo il loro bacio, che non è stato del tutto chiarito, non riesce più a stargli accanto. Con il ritorno di Adelaide e dopo l’operazione della Contessa, le cose tra loro si sono complicate e la Venere-giornalista è sempre più stremata. La ragazza confiderà a Elvira di soffrire di mal d'amore e di essere sempre più propensa a lasciare il Paradiso, seguendo i consigli di Tancredi. E proprio quest’ultimo diventerà sempre più pressante. Il Di Sant’Erasmo avrà grandi piani per la giovane, per cui sembra avere un debole.

Il Paradiso delle Signore: Delia non cede alle provocazioni di Giulia

La nuova collezione di Botteri sta riscuotendo un grande successo e questo rende Giulia molto gelosa. La Furlan tornerà a stuzzicare Delia e a volerla mettere contro Gianlorenzo ma la Venere non si lascerà scalfire dalla lingua biforcuta della stilista e anzi avrà un’idea per sostenere il suo amato designer. Un’idea che potrebbe rivelarsi propizia visto l’arrivo delle feste di Pasqua, per cui tutto lo staff del Paradiso si sta preparando. Una nuova iniziativa a tema sta per colorare le vetrine e i reparti del grande magazzino.

Mimmo cambia look? Ecco cosa succederà nella puntata de Il Paradiso delle Signore

Agata farà una proposta particolare a Mimmo. Gli proporrà di cambiare look e di aiutarlo a scegliere qualcosa di più nuovo e stiloso, adatto a un giovane come lui. Burgio però non sarà molto contento di abbracciare questa novità e farà resistenza. Intanto Salvatore noterà che tra Odile e Guido c’è un’insolita intesa. Il ragazzo vorrà capire cosa stia succedendo alla contessina e se Matteo debba guardarsi le spalle con più attenzione. Che cosa scoprirà?

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.