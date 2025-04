Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 14 aprile 2025: Adelaide torna a casa, Umberto e Marcello depongono le armi!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda su Rai1 il 14 aprile 2025. Nell'episodio della Soap, Adelaide tornerà a casa e per l'occasione Marcello e Umberto decideranno di deporre l'ascia di guerra e di smettere di darsi battaglia. Tutto questo per amore della Contessa... ma durerà?

Umberto e Marcello faranno una mossa inaspettata, tutto questo per amore di Adelaide. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che nella puntata in onda il 14 aprile 2025, alle ore 16.00 su Rai1, Guarnieri e Barbieri metteranno da parte i dissidi per accogliere Adelaide alla Villa, dopo il delicato intervento a cui è stata sottoposta. La Contessa riuscirà finalmente ad avere la sua famiglia unita come ha sempre desiderato? Intanto le Veneri torneranno da Roma e saranno molto felici di aver partecipato a Bandiera Gialla ma soprattutto saranno soddisfatte di aver portato alto il nome del Paradiso. La collezione di Botteri sta conquistando i giovani ed è tutto merito delle ragazze. Roberto consiglierà a Mimmo di chiedere ad Agata di uscire e di non scoraggiarsi mai più mentre Marta continuerà ad avere problemi con Anita e a soffrirne moltissimo.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 14 aprile 2025: Adelaide torna casa e per lei c’è una sorpresa…

Umberto si è allontanato da Adelaide per lasciare spazio a lei e Marcello. Questo gesto non è rimasto inosservato e per Barbieri è stato un gesto da non dimenticare. I due uomini della Contessa troveranno, finalmente, un punto di incontro e decideranno di sotterrare l’ascia di guerra e di non pensare ai vecchi rancori, per amore della Di Sant’Erasmo. Questo soprattutto dopo aver saputo dai medici che Adelaide può tornare a casa. E quale modo migliore per accoglierla alla Villa se non quello di mostrarle di aver deciso di lasciare andare il passato e di provare a essere quella grande famiglia unita che la nobile desidera da tempo? Certo, il fatto che Umberto sia il padre di Odile potrebbe presto diventare una verità tanto pesante da distruggere tutte le conquiste appena fatte ma mai dire mai.

Il Paradiso delle Signore: La collezione di Botteri fa faville!

Irene, Delia e Rosa torneranno entusiaste da Roma e saranno veramente felici di aver partecipato a Bandiera Gialla. Saranno però soprattutto soddisfatte di aver portato alto il nome del Paradiso. La collezione di Botteri spopolerà e saranno tanti i giovani che l’apprezzeranno. Sarà una grande vittoria per Gianlorenzo mentre la Furlan sarà una vera e propria furia e continuerà a tramare contro lo stilista. Roberto invece spingerà Mimmo a farsi di nuovo avanti con Agata e a chiederle di uscire. Landi spronerà il giovane a non farsi vincere dalla timidezza e dalla paura di sbagliare.

Marta sempre più in difficoltà con Anita nella puntata de Il Paradiso delle Signore

Enrico ha scoperto gli imbrogli di Lea e ha informato sia sua cognata che sua figlia di non avere alcuna intenzione di partire per gli Stati Uniti. Il dottore ha scelto di rimanere a Milano, accanto alla sua amata ma questa scelta si rivelerà molto problematica per la Guarnieri. Anita non la sopporterà e sarà estremamente ostile con lei. Marta ne soffrirà moltissimo e non riuscirà a capire come uscire da questa terribile situazione senza turbare ancora di più la bambina. Riuscirà a riconquistare l’affetto della piccola?

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.