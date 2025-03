Il Paradiso delle Signore Anticipazioni dal 10 al 14 marzo 2025: Galleria Milano Moda fa la guerra al Paradiso

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni settimanali delle trame della nona stagione de Il Paradiso delle Signore, la soap in onda su Rai 1. Ecco cosa accadrà nelle puntate in onda dal 10 al 14 marzo 2025.

Scopriamo insieme cosa rivelano le Trame delle puntate in onda dal 10 al 14 marzo 2025, in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00. Ecco le Anticipazioni episodio per episodio della Soap.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni settimanali: cosa succederà da lunedì 10 marzo 2025 a venerdì 14 marzo 2025

Puntata in onda Lunedì 10 marzo 2025

Il viaggio di Umberto in Inghilterra è un nuovo buco nell’acqua, dal momento che l’infermiera non ha saputo dirgli dove si trovasse Adelaide. Nel frattempo, al Paradiso le Veneri lavorano duramente prima dell’arrivo della nuova collezione mentre a Galleria Milano Moda, Giulia Furlan riceve una proposta molto importante da parte di un volto noto della moda. Dopo l’intensa intervista che l’ha lasciata turbata, Rosa si apre con Marcello e gli racconta il passato di Tancredi, ma Barbieri non reagisce come sperato. Odile e Matteo, invece, ricevono un’inaspettata chiamata da un produttore musicale proprio mentre Umberto, grazie al suggerimento di Enrico, scopre qualcosa di importante su Adelaide.

Puntata in onda Martedì 11 marzo 2025

Essendo venduto a conoscenza di nuove informazioni sulla contessa, Umberto si sfoga con Italo, lasciando Odile all’oscuro di tutto. Galleria Moda Milano è pronta a fare la guerra al Paradiso, accelerando l’uscita della nuova collezione. Giulia, invece, sorprende Delia chiedendole di incontrarsi il giorno dopo per parlare di questioni personali, ma cosa vorrà dirle? Tancredi si presenta senza preavviso al Paradiso per fare una proposta a Rosa, dando occasione a Marcello di sfidarlo. Marta fa una telefonata misteriosa che allarma Enrico, mentre qualcuno sta osservando la Guarnieri di nascosto.

Puntata in onda Mercoledì 12 marzo 2025

Enrico è preoccupato, Marta ha ricevuto la visita di un uomo misterioso: sta mentendo e tenendo qualcosa segreto alle sue spalle? Galleria Moda Milano è pronta a lanciare la nuova collezione, e per la sfilata di presentazione ci sarà una modella che nessuno si aspetta. Matteo, invece, riceve una inaspettata proposta di lavoro da parte del dirigente di una casa di produzione cinematografica specializzata in musicarelli, e vuole accettare ma solo a condizione che Odile collabori con lui. Rosa viene invitata a cena da Marcello ma continua a declinare il suo invito.

Puntata in onda Giovedì 13 marzo 2025

Giulia vuole insinuare dubbi sull’onestà di Botteri in Delia e il suo piano sembra funzionare tanto che la ragazza, confusa, si sfoga con Concetta per riordinare le idee. Enrico è molto sospettoso nei confronti i Marta e chiede consiglio ad Umberto, che mette il suo investigatore privato alle calcagna della figlia. Mentre Roberto decide di aiutare Mimmo per la prossima mostra che lo vedrà tra i protagonisti insieme ad Agata, Marcello non vuole farsi cogliere impreparato e indaga sulla collezione di Galleria Milano Moda, e Enrico scopre il segreto di Marta ricevendo una bella notizia.

Puntata in onda Venerdì 14 marzo 2025

Botteri chiede consiglio a Concetta prima di fare un passo in avanti con Delia, mentre Agata è felice per le iniziative di Mimmo. Odile e Matteo si trovano a Villa Guarnieri per collaborare ad un pezzo musicale per un film, quando il maggiordomo Italo annuncia di essere improvvisamente in partenza insospettendo Umberto, certo che l’uomo sappia dove si trova Adelaide. Marcello indaga sulla collezione dei rivali e ha trovato un modo per ricevere in anteprima le foto dei capi proposti da Galleria Milano Moda grazie al suo amico fotografo Aldo Bresciani. Ignara di tutto, continua a spiare il Paradiso ma rischia di essere scoperta da Marcello.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.