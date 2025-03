Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 12 marzo 2025: Giulia calunnia Botteri e gioca sporco con Delia!

Anticipazioni TV

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 12 marzo 2025 su Rai1, Giulia insinuerà in Delia il dubbio che Botteri la stia ingannando e che possa farla soffrire mentre Marta preoccuperà Enrico incontrando un uomo sconosciuto... Scopriamo insieme le anticipazioni complete dell'episodio della Soap.

Calunnie e consigli fraudolenti fioccheranno nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 12 marzo 2025 alle ore 16.00 su Rai1. Le anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che Delia e Giulia si incontreranno come previsto. La Furlan confesserà alla giovane che Botteri non è l’uomo gentile che sembra e insinuerà in lei il dubbio che Gianlorenzo sia inaffidabile e possa farla soffrire come ha fatto con lei. Intanto Marta riceverà la visita di un uomo sconosciuto ed Enrico penserà che la Guarnieri lo stia riempiendo di bugie. Matteo riceverà un’allettante proposta di lavoro da parte di un dirigente della casa di produzione cinematografica specializzata in musicarelli e proporrà a Odile di collaborare. Marcello inviterà Rosa a cena ma la giovane rifiuterà l’invito per dedicarsi ad altri impegni. La Galleria Milano Moda si preparerà all’uscita di una nuova collezione che verrà realizzata con il contributo di una modella molto speciale. Sarà la Camilli?

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni del 12 marzo 2025: Giulia scredita Botteri davanti a Delia

Giulia brucia di gelosia, è ormai un dato di fatto. La Furlan non sopporta che Botteri passi molto tempo con Delia e che soprattutto dimostri una grande affinità con lei. Lo stilista del Paradiso è attratto dalla Venere e dal suo talento ed è stato totalmente conquistato dalla sua idea di abbinare ai suoi abiti le acconciature da lei stessa create. Per questo ha deciso di proporre proprio Delia come modella di punta della sfilata per mostrare la sua nuova linea. Questo ha fatto scatenare la Furlan, che ha deciso di picchiare duro. La designer ha chiesto alla Bianchetti un incontro privato, solo loro due, durante il quale screditerà Botteri e insinuerà nella giovane il dubbio che l’uomo di cui si è innamorata sia una persona inaffidabile, che potrebbe farla soffrire.

Marta preoccupa Enrico nella puntata de Il Paradiso delle Signore

Giulia lascerà Delia senza parole; pur non volendo credere a quanto la Furlan le ha confessato, la Venere ne sarà condizionata e avrà paura che possa soffrire come non mai. Intanto la paura condizionerà il comportamento e il pensiero di un altro personaggio de Il Paradiso delle Signore: Enrico.

Marta preoccupa Enrico già da qualche giorno ma una telefonata ha fatto scattare il campanello d’allarme al medico-magazziniere, che cercherà di capire cosa stia succedendo alla sua amata. E la situazione diventerà di fuoco quando la Guarnieri riceverà la visita di un uomo sconosciuto e il suo innamorato avrà la sensazione che lei gli stia mentendo. Sarà davvero così? Le anticipazioni ci rassicurano e vi spoileriamo che questo nuovo arrivo strapperà un sorriso al dottore.

Il Paradiso delle Signore: Un ingaggio importante fa felice Matteo

Matteo è stato contattato da un importante dirigente. Si tratta del direttore di una casa di produzione cinematografica specializzata in musicarelli, che desidera offrire a Portelli un importante ingaggio. Il giovane contabile ne sarà molto felice e dopo aver accettato questa offerta, chiederà a Odile di collaborare con lui. Cosa farà la contessina? Intanto alla GMM ci si preparerà all’uscita della nuova collezione con una modella d’eccezione… che speriamo non sia Rosa, visto che la Camilli rifiuterà un invito a cena di Marcello, dicendogli di avere un altro impegno.

Scopriamo insieme le Anticipazioni Settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 10 al 14 marzo 2025.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.