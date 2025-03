Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 13 marzo 2025: Marta sconvolge Enrico!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 13 marzo 2025 su Rai1. Nell'episodio della Soap Marta lascia Enrico senza parole. Per lui sarà una gran bella sorpresa!

Il comportamento di Marta desterà grandi sospetti e nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 13 marzo 2025, alle ore 16.00 su Rai1, Enrico informerà Umberto delle stranezze della figlia. Guarnieri deciderà di far seguire la figlia da un investigatore privato ma presto i suoi segreti verranno svelati. Brancaccio scoprirà il mistero della sua amata… e ne sarà felicissimo. Intanto Giulia continuerà a insinuare dubbi su Gianlorenzo e Delia cercherà sostegno in Concetta. Roberto aiuterà un’altra volta Mimmo a prepararsi per un’uscita con Agata. Marcello cercherà di capire cosa ci sia sotto l’uscita anticipata della nuova collezione della Galleria Milano Moda.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 13 marzo 2025: Marta nel mirino di Umberto ed Enrico

Marta preoccupa Enrico da tempo. Il suo comportamento è molto strano e il magazziniere teme che gli stia nascondendo qualcosa. L’arrivo di un uomo sconosciuto lo ha reso ancora più nervoso e lo spingerà a raccontare tutto a Umberto. Guarnieri, in ansia per sua figlia e speranzoso che non abbia capito tutto, deciderà di ingaggiare un investigatore privato dietro alla giovane pubblicitaria, affinché il suo segreto venga scoperto. Ma Marta lascerà tutti senza parole.

Il Paradiso delle Signore: Marta fa una sorpresa a Enrico

Enrico ha paura che Marta gli stia nascondendo qualcosa ma dovrà presto ricredersi. Sì perché è vero che la Guarnieri lo sta tenendo all’oscuro di qualcosa ma non certo di qualcosa di brutto. Quando la figlia di Umberto gli confesserà cosa sta succedendo, lui ne sarà molto felice. Le anticipazioni non ci svelano esattamente cosa gli confesserà ma questo potrebbe essere un bel momento per la loro coppia. Siamo molto curiosi di sapere cosa riserverà il futuro per la bella Marta e per il dolce dottore, che ancora tiene nascosta la sua vera identità.

Delia chiede aiuto a Concetta nella puntata de Il Paradiso delle Signore

Giulia ha calunniato Botteri davanti a Delia. La Furlan continuerà a insinuare dei dubbi sul conto di Gianlorenzo e la Bianchetti deciderà di parlarne con Concetta, sicura che la sarta saprà darle dei preziosi consigli. Intanto Roberto aiuterà Mimmo a prepararsi a una nuova uscita con Agata, durante la quale accompagnerà la Puglisi a una mostra. Marcello si metterà a indagare sull’uscita anticipata della collezione della GMM, sicuro che ci sia sotto qualcosa.

