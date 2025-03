Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 10 marzo 2025: Rosa sconvolge Marcello con una verità inaspettata

Anticipazioni TV

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore che ci farà compagnia il 10 marzo 2025 su Rai1, Rosa rivelerà a Marcello la verità sul passato di Tancredi. Barbieri non la prenderà bene mentre un suggerimento di Enrico farà fare a Umberto un'importante scoperta su Adelaide. Ecco le anticipazioni complete dell'episodio della Soap.

Il Paradiso delle Signore ci dà appuntamento lunedì 10 marzo 2025, alle ore 16.00 su Rai1. Le anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che Rosa dovrà dare spiegazioni a Marcello, sconvolto dal comportamento della sua amica. La Camilli rivelerà a Barbieri la verità sul passato di Tancredi e il ragazzo non la prenderà per nulla bene. Intanto Umberto si renderà conto di aver fatto un buco nell’acqua. L’infermiera di Adelaide non ha saputo rivelargli dove si trovi la Contessa. Guarnieri penserà di aver solo perso tempo ma un suggerimento da parte di Ernico, gli permetterà di fare una scoperta molto importante su sua cognata. Intanto al Paradiso si lavorerà senza sosta per preparare l’uscita della nuova collezione mentre alla GMM arriverà un importante figura del mondo della moda, che farà un’offerta molto vantaggiosa alla Furlan. Odile e Matteo verranno contattati da un importante produttore musicale, che avrà una proposta da fare a Portelli.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 10 marzo 2025: Video Riassunto

Guarda qui sotto il video riassunto dell'episodio de Il Paradiso delle Signore del 10 marzo 2025

Anticipazioni: Anticipazioni puntata del 10 marzo 2025

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 10 marzo 2025: Rosa sconvolge Marcello!

Rosa si è trovata in grande difficoltà ed è stata costretta a prendere una decisione difficile. La Camilli ha scelto di non pubblicare l’intervista di Tancredi ma dovrà spiegare a Marcello il perché di una scelta simile. Barbieri sarà furioso del comportamento della sua amica e lo sarà ancora di più quando lei gli rivelerà il segreto sul passato del conte. La Camilli confiderà al giovane manager di aver scoperto che il Di Sant’Erasmo è stato il mandante dell’incendio del mobilificio di Matilde e che Vittorio ne era già al corrente. Marcello non la prenderà bene e il suo astio verso il cugino di Marta e Odile crescerà ancora di più. Finirà per perdere il controllo e combinare qualche guaio?

Il Paradiso delle Signore: Umberto salverà Adelaide?

Umberto è tornato a Milano con un nulla di fatto tra le mani. L’infermiera di Adelaide non ha saputo dargli ulteriori informazioni sulla Contessa e il Commendatore non è riuscito quindi a trovarla. Guarnieri sarà molto preoccupato per le sue infruttuose ricerche e comincerà ad avere paura di non fare in tempo a trovare la sua amata cognata. Un suggerimento di Enrico – che potrebbe aver trovato un modo per salvare la nobile zia di Marta – gli farà fare un’importante scoperta su Adelaide, che potrebbe essere la chiave per risolvere questa intricata e inattesa sparizione.

Matteo e Giulia pronti a nuove avventure nella puntata de Il Paradiso delle Signore

Matteo e Odile, reduci dall’esperienza de Lo Zecchino d’Oro, a cui ha partecipato Michelino, saranno contattati da un produttore musicale, che farà a Portelli un’offerta di lavoro molto vantaggiosa. Il ragazzo la prenderà in seria considerazione ma vorrà coinvolgere anche la giovane contessina. Giulia invece riceverà la visita di un’eminente autorità del mondo della moda, che si presenterà alla GMM per farle un’offerta. Intanto al Paradiso le Veneri organizzeranno il lavoro per l’uscita della nuova collezione di Botteri.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.