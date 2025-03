Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 11 marzo 2025: Marta preoccupa Enrico. Cosa nasconde la Guarnieri?

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata Il Paradiso delle Signore in onda l'11 marzo 2025 su Rai1. Nell'episodio della Soap Marta farà una strana telefonata ed Enrico sarà molto preoccupato. Intanto Marcello deciderà di affrontare Tancredi.

La scomparsa di Adelaide e lo strano atteggiamento di Umberto ed Enrico hanno fatto insospettire Marta, che deciderà di fare le sue mosse. Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda l’11 marzo 2025, alle ore 16.00 su Rai1, ci rivelano che la Guarnieri farà una strana telefonata e metterà in allarme Enrico. La chiamata verrà origliata anche da qualcun altro, che osserverà la giovane di nascosto. Umberto commenterà con Italo l’importante novità scoperta su Adelaide e continuerà a tenere Odile all’oscuro di tutto. La GMM anticiperà l’uscita della sua nuova collezione per mettere il Paradiso in difficoltà mentre Giulia chiederà a Delia di incontrarsi l’indomani per parlare di una faccenda personale. Tancredi si presenterà da Rosa per chiederle ancora una volta di lavorare per lui e Marcello, ora veramente furioso, deciderà di affrontare il Di Sant’Erasmo.

Il Paradiso delle Signore, Anticipazioni puntata dell’11 marzo 2025: Marta preoccupa Enrico!

Marta vuole la verità una volta per tutte. La Guarnieri ha capito che sia suo padre che Enrico le stanno nascondendo qualcosa e vuole indagare. La ragazza metterà in allarme sia il suo innamorato che Umberto. Enrico la vedrà fare una strana telefonata e questo lo farà preoccupare moltissimo. Chi avrà chiamato la bella pubblicitaria? Ci sarà da preoccuparsi? Il medico-magazziniere starà in guardia e tenterà di scoprire cosa la sua amata nasconda. Nel mentre nessuno si accorgerà che qualcuno sta tenendo d’occhio Marta e tutte le sue mosse.

Umberto lo giura, troverà Adelaide! Ecco cosa succederà nella puntata de Il Paradiso delle Signore

Umberto non getterà la spugna. Dopo l’infruttuoso viaggio a Londra, grazie all’aiuto di Enrico, Guarnieri è riuscito a scoprire un’altra importante notizia su Adelaide e questo lo ha convinto a non mollare la presa. Il Commendatore ne parlerà a lungo con Italo e spererà che il maggiordomo personale della Contessa lo aiuti a ritrovarla. Umberto vorrà mantenere ancora il segreto con Odile, convinto che la giovane non debba ancora essere messa al corrente né della sparizione della madre né della sua terribile malattia. Intanto la Galleria Milano Moda farà uscire la sua collezione in anticipo per mettere in difficoltà il Paradiso.

Il Paradiso delle Signore: Per Marcello è ora di dire basta. Tancredi la pagherà!

Rosa ha sconvolto Marcello confessandogli la verità sul passato di Tancredi e lui l’ha presa molto male. Il rapporto già teso tra Barbieri e il conte diventerà ancora più problematico quando il Di Sant’Erasmo si presenterà al Paradiso per fare alla Camilli una nuova proposta di lavoro. Marcello vorrà fermare una volta per tutte il suo nemico e penserà di affrontarlo faccia a faccia. Intanto Giulia chiederà a Delia di incontrarsi l’indomani per parlare di una questione privata molto importante per entrambe.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.