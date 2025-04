Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 9 aprile 2025: Enrico sospetta di Lea mentre Umberto deve allontanarsi da Adelaide

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 9 aprile 2025. Le anticipazioni dell'episodio della Soap di Rai1 ci rivelano che Enrico consolerà Marta e terrà d'occhio Lea, convinto che la donna stia giocando sporco. Intanto Umberto dovrà allontanarsi da Adelaide per fare spazio a Marcello.

Enrico comincerà a sospettare di Lea. Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 9 aprile 2025, alle ore 16.00 su Rai1, il dottore si renderà conto di quanto Marta stia soffrendo per la situazione che si è creata con sua cognata e cercherà di rassicurarla. Il medico capirà anche che Lea non sta dicendo tutta la verità e che soprattutto sta giocando sporco con Anita. Intanto Umberto dovrà farsi da parte e lasciare che Adelaide, in netta ripresa, passi del tempo con Marcello. I due potranno finalmente riabbracciarsi. Ciro negherà ad Agata il consenso di partire a Roma per partecipare al programma Bandiera Gialla ma la Puglisi avrà in mente un modo per partire comunque. Tancredi, capito che il malessere di Rosa deriva a qualcosa accaduto con Barbieri, cercherà di capire cosa ci sia tra loro mentre la Camilli, ormai allo stremo, deciderà di confessare a Elvira un suo grande segreto. Scopriamo insieme le anticipazioni complete dell’episodio della Soap.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 9 aprile 2025: Enrico comincia a sospettare di Lea

Enrico ha deciso di non partire ma la sua scelta ha messo Marta in una brutta posizione. Lea ha chiesto alla Guarnieri di dire addio al suo compagno e ha fatto leva sul suo amore per la famiglia, per convincerla a lasciare che lei e sua nipote possano partire insieme al dottore. La figlia di Umberto ci è rimasta molto male e dovrà affrontare pure Anita, furiosa con lei. Il medico sarà costretto a intervenire per consolare l’amata e per assicurarle di non voler andare da nessuna parte, non senza di lei. Ma Enrico comincerà anche a sospettare che a cognata non sia del tutto sincera e che soprattutto stia giocando sporco con sua figlia. Si metterà quindi a osservare i suoi movimenti, certo di scoprire presto la verità.

Il Paradiso delle Signore: Umberto deve farsi da parte

Adelaide è fuori pericolo e si sta dimostrando una donna molto forte. La Contessa è in netta ripresa e presto affronterà la verità che ha rivelato a suo cognato. Umberto ha scoperto che Odile è sua figlia e la cosa lo ha sconvolto. Non potrà però dire nulla, almeno non ora, e dovrà limitarsi a farsi da parte per lasciare Marcello e la Di Sant’Erasmo da soli. Finalmente Barbieri potrà riabbracciare la sua amata e passare del tempo con lei. Intanto Ciro negherà ad Agata il permesso di partire per Roma con le altre Veneri.

Tancredi indaga su Rosa e Marcello, ecco cosa succederà nella puntata de Il Paradiso delle Signore

Agata non prenderà bene la decisione di suo padre ma non vorrà piegarsi al volere paterno e perdere la grande occasione di partire per Roma con le amiche e colleghe, decise a partecipare alla trasmissione radiofonica Bandiera Gialla, dedicata ai giovani. La ragazza avrà un’idea per partire comunque. Intanto Tancredi, insospettito dall’atteggiamento di Rosa, indagherà sul rapporto tra Marcello e la Camilli, convinto che tra loro sia successo qualcosa. Intanto Rosa deciderà di fare una confessione a Elvira. Le rivelerà di essere innamorata di Barbieri?

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.