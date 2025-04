Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 8 aprile 2025: Enrico decide di non partire ma per Marta sono guai!

Anticipazioni TV

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda su Rai1 l'8 aprile 2025 vedremo Enrico rivelare ad Anita di non poter partire per via di Marta. La bambina e sua zia Lea ci rimaranno male e per la Guarnieri saranno guai. Scopriamo insieme le anticipazioni complete dell'episodio della Soap.

Enrico prenderà la sua decisione ma questo si ritorcerà contro Marta. Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda l’8 aprile 2025, alle ore 16.00 su Rai1, il dottore rivelerà a sua figlia di non poter partire con lei e con sua zia e le spiegherà che il motivo per cui non può allontanarsi sono la Guarnieri e sua zia. Le anticipazioni dell’episodio ci rivelano che Anita ci rimarrà molto male e così anche Lea, che deciderà di recarsi direttamente da Marta per convincerla a lasciar stare Enrico. Intanto Adelaide sarà stabile e Odile potrà rivederla mentre Rosa sarà sempre più di malumore. Tancredi se ne accorgerà e deciderà di farle una sorpresa. Roberto e Marcello dovranno decidere se esaudire il desiderio delle Veneri di recarsi a Roma per partecipare a Bandiera Gialla e sfruttare questa partenza per far conoscere la nuova collezione ad altre giovani. Agata farà a Mimmo una richiesta inaspettata mentre Guido inviterà Odile a una serata musicale. Vediamo nel dettaglio cosa succederà nella Soap.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 8 aprile 2025: Enrico decide di non partire ma Marta…

Enrico ha operato Adelaide e grazie al suo coraggio e alla sua abilità, la Contessa è fuori pericolo e presto potrà affrontare il segreto su Odile, che ha sconvolto Umberto. Il dottore ha ricevuto più e più volte l’invito di sua figlia a partire con lei e sua zia per l’America ma il medico prenderà la sua decisione in merito. Enrico affronterà l’argomento con Anita e le rivelerà il perché non può lasciare Milano e le spiegherà di dover rimanere accanto a Marta e sua zia. La bambina ci rimarrà molto male e comincerà a non sopportare la Guarnieri, che dovrà vedersela pure con Lea. La donna si presenterà da lei e le chiederà di rinunciare al suo amore e di convincerlo a partire con la sua famiglia.

Il Paradiso delle Signore: Tancredi fa una sorpresa a Rosa

Rosa si è trasferita a vivere con Irene e Delia e soffre parecchio la mancanza di Marcello. La ragazza non sa come comportarsi con Barbieri e con il ritorno della Contessa ma soprattutto con la sua operazione, quello che può fare è tenersi lontano da lui il più possibile. Tancredi noterà il suo malumore e deciderà di intervenire facendole una sorpresa. Ma di che cosa si tratterà? Stupirà piacevolmente la Venere ma soprattutto comincerà a far trasparire qualche sentimento per lei che non sia solo stima? Guido Castelli inviterà Odile a una serata musicale, a cui la ragazza deciderà di partecipare.

La verità sta per venire a galla, ecco cosa succederà nelle puntate de Il Paradiso delle Signore

Adelaide è fuori pericolo e le sue condizioni saranno finalmente stabili. Odile potrà finalmente riabbracciare sua madre e presto scoprirà cosa la Contessa ha rivelato a Umberto prima di entrare in sala operatoria. Guarnieri sa di essere il padre di Odile ma vuole aspettare che la Di Sant’Erasmo si riprenda, prima di affrontare questo argomento. Intanto Roberto e Marcello dovranno decidere se accettare che le Veneri si rechino a Roma per partecipare alla trasmissione radiofonica Bandiera Gialla. Le ragazze vorrebbero cogliere l’occasione di far conoscere la nuova collezione ad altre giovani stavolta fuori Milano. In previsione del viaggio, Agata farà a Mimmo una richiesta molto particolare e inaspettata. Gli chiederà di partire con lei?

