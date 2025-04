Il Paradiso delle Signore Anticipazioni dal 7 all’11 aprile 2025: Adelaide svela l'identità del padre di Odile!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni settimanali delle trame della nona stagione de Il Paradiso delle Signore, la soap in onda su Rai 1. Ecco cosa accadrà nelle puntate in onda dal 7 all’11 aprile 2025.

Il Paradiso delle Signore riapre le sue porte e su Rai 1 approda la nuova stagione della soap che ha fatto appassionare milioni di italiani, con volti noti e new entry pronti a portare scompiglio nel Grande Magazzino milanese. Scopriamo insieme cosa rivelano le Trame delle puntate in onda dal 7 all’11 aprile 2025, in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00. Ecco le Anticipazioni episodio per episodio della Soap.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni settimanali: cosa succederà da lunedì 7 aprile 2025 a venerdì 11 aprile 2025

Lunedì 7 aprile 2025

Enrico è esausto e stravolto dopo l’operazione d’urgenza di Adelaide, mentre Umberto non riesce a smettere di pensare alla rivelazione che gli ha fatto la Contessa poco prima di finire sotto a ferri. Nel frattempo, al Paradiso, si espone la nuova collezione giovani ma non tutto va come previsto e lo staff corre ai ripari. Guido, invece, informa Odile che l’attrice del suo nuovo film Marina Valli vorrebbe incontrare gli autori della canzone. Il produttore cinematografico parla anche con Matteo, lasciandolo sconvolto: cosa gli dirà? Dopo aver rinunciato a trasferirsi in America per il momento, Anita fa di tutto per convincere il padre a riconsiderare l’idea e Lea si unisce a lei, puntando sui sensi di colpa del dottore.

Martedì 8 aprile 2025

Odile ha atteso che le condizioni della madre fossero stabili dopo l’operazione e ora può finalmente riabbracciarla. Nel frattempo, al Paradiso, le Veneri hanno proposto di raggiungere Roma per partecipare alla nota trasmissione radiofonica di Bandiera Gialla, un’occasione imperdibile per far conoscere la nuova collezione ad un pubblico di giovanissimi. Mentre Agata sorprende Mimmo con una richiesta inaspettata, Guido invita Odile ad una serata musicale. Tancredi, invece, non può fare a meno di notare il malumore di Rosa e spera di aiutarla con una sorpresa. Lea vuole a tutti i costi che Enrico accetti di trasferirsi in America con lei e Anita, e arriva anche a interpellare Marta per cercare di convincere il dottore. Enrico, tuttavia, decide di parlare direttamente con la figlia per spiegarle perché in questo momento è impossibile lasciare la città.

Mercoledì 9 aprile 2025

Anche Marcello può riabbracciare Adelaide mentre la contessa è in fase di lenta ripresa, e Umberto è costretto a farsi da parte vedendo come Barbieri influenzi positivamente la situazione. Ciro non dà in permesso ad Agata di andare a Roma insieme alle altri Veneri ma lei non si arrende ed escogita un piano. Tancredi è sempre più incuriosito sulla natura del rapporto tra Rosa e Marcello e inizia ad indagare, mentre lei fa una confessione che spiazza Elvira. Marta ha riflettuto molto bene sulla situazione che si è creata con Lea e Anita e ha iniziato a sospettare che la cognata di Enrico stia giocando sporco.

Giovedì 10 aprile 2025

Anche Enrico inizia a nutrire dubbi sulla sincerità di Lea, mentre Matteo torna dal viaggio a Roma dove ha incontrato l’attrice Marina Valli e si è fatto un’idea più chiara del suo rapporto con Odile, informando il fratello della sua prossima mossa. Tra Delia e Botteri c’è un rapporto sempre più confidenziale mentre Roberto dà una buona notizia alle Veneri: non dovranno più andare nella Capitale perché sarà una persona importante a raggiungerle direttamente a Milano. Rita lascia il Paradiso e saluta le sue colleghe ma, mentre sta per salire sul taxi che la condurrà verso la sua nuova vita, la ragazza incontra Tancredi e si scambia con lui uno sguardo sprezzante.

Venerdì 11 aprile 2025

Ranzo Arbore arriva a Milano e fervono i preparativi per accoglierlo al Paradiso, mentre Guido gli presenta Odile e Matteo. Adelaide si trova ancora in clinica ma prima fa una telefonata a Umberto, e i due riprendono un discorso molto delicato che è rimasto in sospeso. Guarnieri, infatti, è molto scosso dopo aver scoperto che è lui il padre biologico di Odile e vorrebbe parlarne alla ragazza. Mentre Marta sopporta le lamentele di Anita, convinta che la zia Lea sia partita senza di lei per colpa sua, Renzo Arbore fa un regalo molto gradito allo staff del grande magazzino.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.