Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 7 gennaio 2025: Nuova vita per Elvira mentre per Irene e Odile cominciano i guai

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 7 gennaio 2025 su Rai1. Nell'episodio della Soap vedremo Elvira lasciare l'appartamento che condivide con le sue amiche per cominciare una nuova vita mentre Irene e Odile scopriranno di essere nei guai.

Il Paradiso delle Signore torna in onda il 7 gennaio 2025, dopo lo stop nel giorno della Befana. Nella puntata che vedremo su Rai1 alle ore 16.00, Elvira saluterà le sue amiche e lascerà definitivamente la casa che condivide con Clara e Irene. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la Gallo comincerà una nuova vita e si trasferirà nell’appartamento che Ciro e Concetta, insieme alla squadra del Paradiso, sono riusciti a ristrutturare prima delle nozze. Intanto Irene scoprirà di essere nei guai con il fisco mentre Odile si troverà in difficoltà quando Roberto e Marcello rifiuteranno di collaborare con la GMM per l’affare con gli inglesi. A salvare la commessa della Galleria Milano Moda ci penserà Giulia mentre Tancredi avrà modo di vendicarsi della sua cuginetta. Enrico dovrà salutare Anita, che partirà per Brescia e tornerà in collegio.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 7 gennaio 2025: Nuova vita per Elvira

Elvira e Salvo si sono sposati e hanno superato gli ultimi ostacoli che hanno rischiato di rovinare il loro gran giorno. L’aiuto dei loro amici è stato fondamentale; senza di loro non avrebbero potuto trovare una nuova location per il ricevimento ma non avrebbero potuto nemmeno trasferirsi nel loro nuovo appartamento, ristrutturato appena in tempo. Elvira potrà quindi lasciare la casa che ha condiviso per anni con Clara e Irene e cominciare una nuova vita insieme a suo marito e presto anche con il piccolo che lei e l’Amato attendono con gioia.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Irene ha problemi con il fisco

Mentre Elvira sarà molto contenta di cominciare una nuova vita con Salvo, Irene scoprirà con orrore di essere nei guai con il fisco. La ragazza capirà di aver cumulato dei grossi debiti, che dovrà saldare il prima possibile. Intanto Roberto, ispirato da una conversazione delle sue Veneri, proporrà una nuova iniziativa al Paradiso. Chiamerà una cartomante e la metterà a disposizione delle clienti per la nuova promozione del suo grande magazzino. L'idea avrà un grande successo.

Il Paradiso delle Signore Trame e Anticipazioni: Odile nei guai!

La proposta di collaborazione tra la GMM e Il Paradiso delle Signore non è stata accettata dal grande magazzino di Marcello e Roberto e ora la Galleria rischia di perdere la commessa con gli inglesi. A risolvere questa situazione ci penserà Giulia e Tancredi avrà un’arma nelle sue mani per screditare la sua cuginetta. Il Di Sant’Erasmo furioso con Odile comincerà a ordire la sua vendetta e sarà veramente terribile. Intanto Enrico saluterà Anita. La piccola, dopo le vacanze di Natale passate con il padre, sarà costretta a tornare a Brescia e in collegio. Per il medico-magazziniere sarà un momento struggente.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.