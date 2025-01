Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 3 gennaio 2025: Salvo ed Elvira finalmente sposi ma i problemi non sono finiti!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni e le Trame della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 3 gennaio 2025 su Rai1. Nell'episodio della Soap vedremo il matrimonio tra Salvo ed Elvira. Purtroppo però i due giovani avranno un'altra amara sorpresa che metterà a rischio il loro ricevimento di nozze.

È finalmente arrivato il giorno del matrimonio di Salvo ed Elvira. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che nella puntata in onda il 3 gennaio 2025, alle ore 16.00 su Rai1, i due innamorati saranno marito e moglie e saranno felici di cominciare una nuova vita insieme. Purtroppo però i problemi non saranno finiti. Scopriranno infatti che il Circolo, luogo scelto per il ricevimento di nozze, è inagibile. Marcello e Roberto si impegneranno per trovare un nuovo posto per celebrare l’unione dei due ragazzi e sembreranno riuscirci. Intanto Il Paradiso delle Signore sceglierà di non collaborare con la GMM. La richiesta di Odile sarà bocciata e per Tancredi sarà il momento di prendersi la sua vendetta contro la cugina, che ha alzato fin troppo la cresta. Enrico dovrà parlare ad Anita del suo amore per Marta.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 3 gennaio 2025: Salvo ed Elvira finalmente sposi

Salvo ed Elvira hanno combattuto contro tutto e tutti per convolare a nozze. I due ragazzi non si sono fermati nemmeno davanti alle opposizioni del signor Gallo, che ha cercato in tutti i modi di mettere loro i bastoni tra le ruote, non contento della scelta di sua figlia. Arriverà per loro il giorno più atteso, quello che li renderà ufficialmente una famiglia. I due si giureranno amore eterno davanti alle persone che più li amano e saranno molto felici, soprattutto di sapere che i loro amici hanno unito le forze e sono riusciti a ristrutturare il loro appartamento. Ma altri problemi rischieranno di macchiare questo meraviglioso momento.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Il Circolo è inagibile. Dove festeggeranno Salvo ed Elvira?

Salvo ed Elvira saranno felicissimi di essere diventati marito e moglie ma scopriranno presto un'altra amara sorpresa ovvero che il Circolo, posto da loro scelto per il ricevimento, è inagibile. Salvo riceverà questa spiacevole notizia e andrà nel panico. Marcello e Roberto si muoveranno immediatamente per trovare un rimedio a questo inconveniente e, unendo le forze e le loro idee, riusciranno a trovare una soluzione. Intanto Enrico dovrà parlare con Anita e rivelarle della sua relazione con Marta. Come reagirà la bambina davanti a questa verità, che in parte aveva già capito?

Il Paradiso delle Signore Trame e Anticipazioni: Odile nei guai sino al collo. Tancredi è una furia

Tra Odile e Tancredi è scontro ormai aperto. La contessina ha sfidato apertamente la pazienza del cugino e prendendo delle iniziative senza prima consultare il Di Sant’Erasmo, ha dichiarato guerra al nipote di Adelaide. Tancredi non riuscirà più a sopportare il comportamento della giovane e quando la sua proposta di collaborare con Il Paradiso sarà bocciata da Marcello e Roberto – che si rifiuteranno di collaborare con la GMM – la bella Odile si troverà in forte difficoltà. Molto presto sarà costretta persino ad allontanarsi dalla Galleria. Tancredi le farà terra bruciata intorno e non risparmierà nemmeno Umberto.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.