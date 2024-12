Il Paradiso delle Signore Anticipazioni dal 7 al 10 gennaio 2025: Rosa e Tancredi uniti dal destino? Arriva una profezia

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni settimanali delle trame della nona stagione de Il Paradiso delle Signore, la soap in onda su Rai 1. Ecco cosa accadrà nelle puntate in onda dal 7 al 10 gennaio 2025.

Il Paradiso delle Signore riapre le sue porte e su Rai 1 approda la nuova stagione della soap che ha fatto appassionare milioni di italiani, con volti noti e new entry pronti a portare scompiglio nel Grande Magazzino milanese. Scopriamo insieme cosa rivelano le Trame delle puntate in onda dal 7 al 10 gennaio 2025, in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00. Ecco le Anticipazioni episodio per episodio della Soap.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni settimanali: cosa succederà da martedì 7 gennaio 2025 a venerdì 10 gennaio 2025

Puntata in onda Lunedì 6 gennaio 2025

Il Paradiso delle Signore 9 non andrà in onda su Rai 1 il 6 gennaio 2025.

Puntata in onda Martedì 7 gennaio 2025

Enrico deve salutare sua figlia, che torna nel suo collegio a Brescia mentre Giulia, dopo il rifiuto del Paradiso a proposito dell’affare con gli inglesi, è costretta a trovare una soluzione per non far perdere la scommessa a Galleria Milano Moda. Ascoltando una conversazione tra le Veneri, Roberto ha un’idea ovvero assumere una cartomante da mettere a disposizione delle clienti per la nuova promozione. Mentre Irene Cipriani ha guai con il fisco, Elvira saluta le sue coinquiline per trasferirsi nella nuova casa con Salvo. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata de Il Paradiso delle Signore 9 del 7 gennaio 2025.

Puntata in onda Mercoledì 8 gennaio 2025

Mentre Enrico scopre che il processo è stato rimandato e la prende malissimo, Irene vuole fare ricorso ed è pronta a contattare l’esattore del Fisco per poter iniziare l’iter burocratico. Ancora nervi tesi tra Tancredi e Odile: lui non ha intenzione di perdonare la figlia della Contessa per avergli mancato di rispetto ed è pronto anche a sconvolgere gli equilibri all’interno della Galleria Milano Moda per farlo. Al Paradiso, invece, l’idea dei tarocchi si rivela un succeso. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata de Il Paradiso delle Signore 9 dell’8 gennaio 2025

Puntata in onda Giovedì 9 gennaio 2025

In ansia più che mai, Irene confessa a Clara i suoi problemi con il fisco mentre Rosa vuole farsi leggere i tarocchi per soddisfare la sua grande curiosità. Mentre Tancredi comunica a Odile di voler trovare un nuovo direttore commerciale, non assecondando le richieste di Umberto che invece vorrebbe aiutare la figlia della Contessa, Irene incontra l’esattore del Fisco e si rivela un disastro. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata de Il Paradiso delle Signore 9 del 9 gennaio 2025.

Puntata in onda Venerdì 10 gennaio 2025

Clara spiega ad Alfredo i problemi di Irene e spinge il Perico ad accompagnarla con il secondo incontro con l’esattore. Rosa, invece, si imbatte casualmente in Tancredi e crede che sia lui l’uomo di potere che entrerà a far parte della sua vita, come predetto dalla cartomante al paradiso. Enrico vorrebbe costruire un bel futuro con Marta ma l’incontro con il magistrato Massi distrugge ogni speranza, mentre Tancredi pensa a chi potrebbe promuovere come nuovo direttore della Galleria Milano Moda. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata de Il Paradiso delle Signore 9 del 10 gennaio 2025.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.