Il Paradiso delle Signore 9 Anticipazioni: Umberto è il padre biologico di Odile

Anticipazioni TV

Nelle nuove puntate della nona stagione de Il Paradiso delle Signore, presto in onda su Rai 1, Adelaide di Sant’Erasmo deve sottoporsi ad una delicata operazione e così, spinta dalla prospettiva di non farcela, fa una sconvolgente confessione a Umberto Guarnieri: è lui il padre biologico di Odile. Ecco tutte le Anticipazioni sulle trame della soap.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Video Riassunto

Guarda qui sotto il video riassunto e poi leggi le anticipazioni complete per scoprire cosa succederà nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore, in arrivo su Rai1.

Anticipazioni: Adelaide confessa, Odile è figlia di Umberto!

Adelaide tra vita e morte nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore

Dopo aver scoperto di avere una grave malattia, Adelaide di Sant’Erasmo è partita per Londra in fretta e furia, rivelando esclusivamente a Umberto Guarnieri le sue reali condizioni. Il Commendatore non si è fatto da parte come lei sperava e l’ha cercata, spingendola a fare ritorno a Villa Guarnieri, dopo aver chiesto una consulenza a Enrico. Il dottore è così diventato medico personale di Adelaide, rinviando il suo imminente trasferimento in America con la figlia Anita e la cognata Lea, per curare la contessa. Nelle prossime puntate della soap di Rai 1, Adelaide è costretta a sottoporsi ad un’operazione d’urgenza visto l’aggravarsi delle proprie condizioni ma, con la prospettiva di non farcela, decide prima di parlare con Umberto di una questione molto importante che lascerà l’uomo profondamente turbato e sconvolto. Ecco le Anticipazioni dettagliate.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Umberto è il padre di Odile

Prima di sottoporsi all’operazione difficile che potrebbe decretare la sua morte, Adelaide chiama al proprio capezzale Umberto e gli fa una confessione inaspettata. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, infatti, ci rivelano che la Contessa confesserà a Umberto che è lui il padre biologico di Odile. Non ci sarà tempo, tuttavia, per discutere della questione dato che Enrico porterà Adelaide in sala operatoria per tentare di salvarle la vita. Dopo una lunga e difficile operazione, il dottore darà responso positivo ma la convalescenza della contessa è delicata e Umberto dovrà attendere ancora prima di ulteriori chiarimenti, lasciando il posto a Odile e poi a Marcello al fianco della donna. Nonostante sia geloso di Barbieri, infatti, è chiaro che Adelaide gioverà molto della presenza del suo giovane compagno, e al momento la sua salute è prioritaria.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Umberto vuole confessare tutto

Mentre Adelaide riprende conoscenza dopo l’operazione e finalmente può riabbracciare la figlia e Marcello, il quale correrà al capezzale della compagna felice per la buona riuscita dell’intervento, Umberto sarà preda di tanti pensieri. Ora che ha scoperto che è lui il padre biologico di Odile, infatti, il Commendatore vorrebbe rivelare tutto anche alla ragazza per recuperare il tempo perso, ma ovviamente non osa farlo prima di averne parlato con Adelaide, per non causarle ulteriore stress in questo momento delicato. Dunque assisteremo ad un momento difficile per Guarnieri, diviso tra due opzioni molto importanti e dalla consapevolezza che Odile, che rischia di allontanarsi da Matteo, potrebbe non reagire come crede. Se la ragazza la rifiutasse o, peggio, lo incolpasse di non essere mai stato presente nella sua vita? Certo è che tra i due, sin dai primissimi incontri, si è creato un bel legame di fiducia e ora questa rivelazione potrebbe cambiare tutto.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.