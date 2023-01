Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 4 gennaio 2023: Vittorio e Matilde in pericolo. Tancredi li spia!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 4 gennaio 2023. Le Trame dell'episodio della Soap di Rai1 ci dicono che Tancredi assolderà un investigatore privato per spiare Matilde e Vittorio. Intanto Umberto comincia a sospettare che a soffiargli Palazzo Andreani sia stata Adelaide.

Per Vittorio si mette molto male. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che nella puntata della Soap, in onda il 4 gennaio 2023 alle ore 16.05 su Rai1, Vittorio e Matilde dovranno stare attenti. Tancredi ha capito che tra sua moglie e il Conti c'è una grande affinità e l'evento di beneficenza gliene sta dando ulteriore conferma. Il Di Sant'Erasmo decide così di sguinzagliare contro la sua consorte e contro il suo “amico”, un investigatore privato. Intanto Irene non intende fare pace con Clara ed è sempre più nervosa a causa del comportamento di Alfredo. Umberto comincia a sospettare che dietro l'acquisto di Palazzo Andreani ci sia lo zampino di Adelaide e vuole indagare mentre Elvira si offre di dare una mano a Salvo per preparare i dolcetti per la festa della Befana e per gli orfanelli. Ma l'impresa sarà tutt'altro che semplice.

Vittorio e Matilde pedinati: ecco cosa rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore del 4 gennaio 2023

Matilde non si fida di Tancredi e purtroppo per lei, fa proprio bene. La Frigerio dovrà guardarsi le spalle da suo marito, determinato più che mai a riconquistarla e a riportarla a Torino con lui. In questo gioco perverso è finito anche Vittorio. Il Di Sant'Erasmo si è infatti accorto che tra sua moglie e il Conti c'è qualcosa. A dargliene conferma è proprio l'evento benefico organizzato dal Paradiso, che ha riunito Matilde e Vittorio. I due amanti si sono ritrovati a lavorare insieme alla nuova iniziativa e il piccolo Adelmo li ha conquistati entrambi. I due però devono stare molto attenti. Questo loro atteggiamento scatenerà una reazione molto violenta in Tancredi che, stanco di essere preso in giro, deciderà di intervenire assoldando un investigatore privato, che gli dia conferma o meno che la sua consorte lo tradisca.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Umberto sospetta di Adelaide

Adelaide e Marcello festeggiano la vittoria e il Barbieri gioisce di aver fatto un bel passo in avanti nel suo progetto di scalata sociale e di riconquista di Ludovica. Peccato però che le cose potrebbero presto prendere una piega molto brutta. Nella puntata del 4 gennaio 2023 vedremo Umberto cominciare a sospettare che dietro l'acquisto di Palazzo Andreani ci sia lo zampino di Adelaide. Il Guarnieri, insospettito dalla società William – spuntata dal nulla – inizierà a indagare. E se dietro la sua sconfitta si celerà davvero la Contessa, giura di prendersi la sua vendetta.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Irene non perdona Clara

Tra le Veneri c'è un po' di tensione. Irene non ha nessuna intenzione di perdonare Clara, colpevole di aver aiutato Alfredo. La Cipriani è furiosa con la sua collega e non intende assolutamente dimenticare l'affronto subito. Ma in cuor suo ha già iniziato a soffrire per la situazione che si è venuta a creare, soprattutto con il Perico, che la tratta ancora con molta freddezza e sufficienza. Intanto Elvira si offre di aiutare Salvo a preparare i dolcetti da dare ai bambini orfani durante l'evento di beneficenza organizzato per la Befana dal Paradiso. La Caffetteria ha infatti deciso di partecipare attivamente a questa bella idea ma il lavoro che attende Salvatore e la sua amica, non sarà per nulla facile.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.05 su Rai1.