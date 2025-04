Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 30 aprile 2025: Marta mette Anita in pericolo!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 30 aprile 2025 su Rai1. Nell'episodio della Soap Marta finirà per mettere in pericolo Anita mentre Marcello tornerà a Milano con notizie sconvolgenti ma certe su Rita.

Il Paradiso delle Signore ci dà appuntamento il 30 aprile 2025, alle ore 16.00 su Rai1. Continuiamo ad avvicinarsi, sempre più velocemente, al gran finale di stagione della Soap, la cui ultima puntata andrà in onda il 6 maggio 2025.

Nell’episodio del 30 aprile 2025, Marta farà un’imprudenza. All’insaputa di Enrico porterà Anita a una festa della casa famiglia ma purtroppo durante la giornata qualcosa andrà storto e la piccola finirà in pericolo. Intanto Marcello tornerà da Torino dopo aver incontrato Rita. La Marengo gli ha confessato di essere stata ingaggiata da Tancredi per rubare il modello di punta del Paradiso e mettere il grande magazzino di Roberto in difficoltà. Odile sarà furiosa per via dell’uscita di alcune foto di Matteo insieme all’attrice Marina Valli su alcuni rotocalchi. Guido approfitterà della situazione per passare all’attacco e per rivelare alla contessina i suoi sentimenti.

Il Paradiso Delle Signore Anticipazioni 30 aprile 2025: Marta mette in pericolo Anita

Marta ha rivelato tutto a Enrico e ora tra i due non ci sono più segreti. Dopo il processo, Proietti sarà finalmente un uomo libero ma prima dovrà affrontare diversi momenti di difficoltà. Sì, perché a Milano sono arrivati i criminali che vogliono farlo fuori e ormai sanno perfettamente dove abita la Guarnieri. Marta rischia di morire, ma nell’episodio che vedremo il 30 aprile 2025 a essere in pericolo sarà Anita e sarà colpa della figlia di Umberto. Marta porterà la ragazzina a una festa alla casa famiglia e finirà, involontariamente, per farle vivere una situazione di grande rischio e per far arrabbiare Enrico. Le cose si risolveranno facilmente ma la paura sarà tanta e darà ai due innamorati la conferma che devono stare ancora più attenti

Il Paradiso Delle Signore: Marcello scopre tutta la verità su Rita

Irene ha indagato su Rita e la stessa cosa ha fatto Marcello. Barbieri si è convinto che la Marengo sia la persona che ha messo in pericolo il Paradiso facendo la spia per la Galleria Milano moda. Il ragazzo è partito a Torino dove ha rintracciato la Marengo e tornerà con notizie sconvolgenti. Rivelerà infatti di aver parlato con l’ex Venere e di aver scoperto che la giovane ha lavorato per tanto tempo per Tancredi, ingaggiata da lui per rubare il modello di punta della nuova collezione di Botteri. Per le Veneri sarà una bruttissima notizia e si sentiranno tutte tradite.

Problemi su problemi per Matteo e Odile, ecco cosa succederà nella puntata de Il Paradiso delle Signore

Tra Matteo e Odile ci sono sempre più problemi. I due ragazzi non riescono a trovare un momento di pace e soprattutto non sono in grado di far fiorire i loro sentimenti. È chiaro che tra i due ci sia qualcosa ma sembra che non possa esserci un futuro. Le cose si complicheranno quando sui rotocalchi saranno pubblicate le foto che ritraggono Portelli insieme all’attrice Marina Valli. La contessina non ne sarà per niente contenta e potrebbe cedere alle lusinghe di Guido, che deciderà di farsi avanti con la Di Sant’Erasmo e di rivelarle quello che prova per lei.

Scopriamo insieme le Anticipazioni Settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 28 aprile al 2 maggio 2025.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.