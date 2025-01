Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 27 gennaio 2025 su Rai1. Nell'episodio della Soap Adelaide scoprirà di essere malata e vorrà lasciare Milano per potersi curare in segreto. Con una scusa convincerà Marcello a gestire ancora i suoi affari mentre Clara vorrà fare le valigie.

Adelaide sarà costretta a lasciare Milano e stavolta molto velocemente. Ma cosa sta succedendo alla Contessa? Lo scopriremo nella puntata de Il Paradiso delle Signore, in onda il 27 gennaio 2025, alle ore 16.00 su Rai1. Le anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la Di Sant’Erasmo riceverà notizie preoccupanti dal cardiochirurgo a cui si è rivolta dopo i suoi malori. Per curarsi e per non preoccupare nessuno dei suoi famigliari, penserà di abbandonare la città e di farlo con una scusa. La giustificazione le servirà anche a convincere Marcello a non lasciare la gestione del suo patrimonio. Intanto Clara, dopo aver lasciato Alfredo, si sfogherà con Elvira, che spingerà Irene a sistemare la situazione che lei ha contribuito a creare tra i loro amici. Umberto sarà finalmente di nuovo alla guida della GMM mentre al Paradiso si lavorerà per creare un’idea a tema Sanremo per Il Paradiso Market. Roberto, più che mai convinto dal talento di Agata, coinvolgerà la Puglisi in questo progetto.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 27 gennaio 2025: Adelaide è malata e deve lasciare Milano

Per Adelaide i problemi non sono ancora finiti ma stavolta a preoccuparla non saranno le dinamiche della sua famiglia. Marcello sta per abbandonarla e lei non può permetterlo, non ora che avrà bisogno che lui si occupi, più di prima, dei suoi affari. La nobile scoprirà di essere malata e di aver bisogno di cure immediate. Dopo i malori che l’hanno colpita, la contessa si è decisa a farsi visitare e ha seguito i consigli di Umberto – facendo arrabbiare il suo compagno – che le ha suggerito il nome di uno specialista. Purtroppo i risultati della visita saranno negativi e costringeranno la Di Sant’Erasmo a allontanarsi da Milano per curarsi. Ma la contessa non vorrà dire nulla a nessuno e giustificherà la sua partenza con una scusa plausibile, che le permetterà di impedire a Marcello di lasciare della gestione del suo denaro.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Umberto di nuovo alla guida della GMM

Adelaide terrà per sé il risultato delle sue visite e non vorrà che lo scoprano soprattutto Odile, Marcello e Marta. La contessa sarà pronta a recarsi a Londra, dove seguirà un percorso di cure che spererà la riportino presto in città. E partirà con una vittoria in tasca. Grazie al suo aiuto – che ha fatto infuriare Barbieri – ha permesso a Umberto di dare una piccola lezione a Tancredi. Guarnieri sarà di nuovo alla guida della GMM e vorrà rimettere le cose a posto.

Il Paradiso delle Signore Trame e Anticipazioni: Irene cerca di rimediare il danno fatto a Clara

Clara ha trovato la lettera di Irene e dopo aver scoperto che la Cipriani e Alfredo le hanno tenuto nascosto il loro accordo, ha deciso di rompere con Perico. Disperata e delusa ma soprattutto molto sofferente, la ragazza si sfogherà con Elvira. La Gallo spingerà Irene a rimediare ai suoi errori e a farsi perdonare. La capocomessa si metterà subito all’opera ma capirà che la Boscolo non sarà per nulla convinta di volerla perdonare. Anzi vorrà lasciare Milano il prima possibile, abbandonando persino il suo lavoro. Intanto Roberto cercherà un’idea a tema Festival di Sanremo per Il Paradiso Market e chiamerà Agata in suo aiuto. Landi è ormai più che convinto del suo talento ma con i suoi atteggiamenti, non volutamente ambigui, continuerà ad alimentare le speranze della Puglisi che lui possa essere interessato a lei in qualche modo.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.