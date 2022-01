Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 14 gennaio 2022: Torna Dante Romagnoli! Cosa vorrà ancora da Vittorio?

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 14 gennaio 2022. Nell'episodio in onda su Rai1 scopriremo che mentre Umberto racconta tutta la verità a Flora su suo padre, Dante Romagnoli torna a Milano.

Vediamo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 14 gennaio 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio in onda alle 15.55 su Rai1: Ernesta ha deciso di lasciare Milano e Gloria consegna a Ezio il documento che attesta la sua morte. Ora il Colombo può finalmente sposare Veronica. Intanto Umberto è molto triste per la partenza di Flora. Il Commendatore pensa allora di scrivere alla Gentile Ravasi una lettera e di raccontarle come è morto davvero Achille Ravasi. La ragazza, dopo averla letta, decide di restare. Vittorio pone le sue condizioni per l'affare con gli americani anche se qualcuno non sembra essere per nulla contento di come sono andate le cose. Mentre il Conti cerca di convincere i suoi detrattori, a Milano fa il suo ritorno Dante Romagnoli. Cosa vorrà ora? Maria scopre che Irene sta cercando una nuova coinquilina e si arrabbia con lei perché non l'ha informata.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Gloria consegna a Ezio il suo certificato di morte

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che Ezio otterrà quello che vuole. Zia Ernesta deciderà di lasciare Milano e Gloria gli consegnerà il certificato di morte. Ezio avrà quindi finalmente libertà di sposare Veronica ma tutto potrebbe cambiare in un solo minuto. Qualcuno ha infatti origliato la conversazione tra il padre di Stefania ed Ernesta e potrebbe spifferare tutto alla commessa. E se succedesse così, per la bella Venere potrebbe essere davvero un grosso colpo al cuore. Intanto Maria scoprirà che Irene è alla ricerca di una nuova coinquilina e andrà su tutte le furie per non essere stata avvertita. Perché questo silenzio?

Dante Romagnoli torna a Milano ne Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 14 gennaio 2022

Vittorio ha deciso di prendere in mano la situazione della ditta Palmieri. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che il Conti prenderà delle decisioni molto salde per non perdere i suoi clienti americani. Decisioni che però non piaceranno a tutti e che metteranno il direttore de Il Paradiso in cattiva luce. Proprio in questo momento arriverà a Milano una vecchia conoscenza: Dante Ramagnoli. L'italo-americano, ripartito per gli Stati Uniti insieme a Marta, era sparito dalla circolazione. Ma perché tornerà in Italia? Quali saranno le sue intenzioni? Per Vittorio certamente non sarà una bella sorpresa.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Umberto rivela a Flora la verità su Ravasi

Flora ha deciso di andarsene. La ragazza, di ritorno dagli Stati Uniti, non ha intenzione di tornare a vivere a Villa Guarnieri, non dopo quello che ha scoperto prima di Natale. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano però che la ragazza cambierà presto idea. Il merito sarà di Umberto che, dispiaciuto per la partenza della Gentile Ravasi, farà di tutto per convincerla a restare. Dopo aver cercato di farlo con le parole, si convincerà a scriverle una lettera, in cui le rivelerà per filo e per segno come sono andare davvero le cose con Achille, suo padre. Flora, letta la missiva del Guarnieri, si convincerà a rimanere nella grande villa ma cosa, in particolare, la convincerà?

