Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 16 marzo 2023: Gemma prende una decisione definitiva sul suo futuro e su suo figlio

Vediamo insieme le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 16 marzo 2023. Le Trame dell'episodio della Soap di Rai1 ci dicono che Gemma prenderà una decisione su suo figlio mentre Marcello indagherà sullo strano comportamento di Ludovica.

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che nella puntata della Soap, in onda il 16 marzo 2023 alle ore 16.05 su Rai1, lo stratagemma organizzato da Ezio funzionerà alla grande. Gemma incontrerà una donna che ha allevato il suo bambino senza un marito accanto e prenderà una decisione definitiva sul suo futuro e su quello di suo figlio. Maria metterà alle strette Irene e le farà confessare di avere una relazione con Alfredo mentre Marcello chiederà a Flora notizie su Ludovica ma la stilista non gli rivelerà nulla di compromettente sulla sua amica. Don Saverio si convincerà a sostenere sua nipote con il ciclismo mentre Vittorio, entusiasta dell'idea di Matilde sulla collezione sposa, penserà a una nuovo avventura oltreoceano insieme alla Frigerio. Il Conti ignorerà però cosa bolle realmente in pentola.

Gemma costretta a prendere una decisione su suo figlio: ecco le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore del 16 marzo 2023

Gemma ha detto no a Ezio e Veronica e ha deciso di non dare il suo bambino in adozione, neanche a sua madre. Il Colombo, d'accordo con la Zanatta senior, ha cercato un modo per convincere la sua figliastra a cambiare idea, spaventato che il futuro della Venere possa essere del tutto compromesso. Gemma incontrerà quindi una donna che ha allevato un bambino senza un padre e questo incontro la porterà a prendere una decisione definitiva sul suo futuro e su quello di suo figlio. Maria intanto costringerà Irene a dirle la verità su lei e Alfredo.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Marcello indaga su Ludovica

Marcello non riesce a capacitarsi del cambio di comportamento di Ludovica nei suoi confronti. La Brancia è diventata freddissima con lui subito dopo aver scoperto la sua relazione con Adelaide. Il Barbieri sospetta che la ragazza non sia stata del tutto sincera con lui e che gli abbia nascosto i suoi veri sentimenti. Per vederci chiaro, chiederà informazioni a Flora. La Ravasi non si sbilancerà e non rivelerà nulla di compromettente sulla sua amica ma sarà chiaro che la contessina non riuscirà a togliersi dalla mente che il suo ex si sia consolato con un'altra e che questa persona sia la Contessa.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Don Saverio cambia idea su Clara

Il futuro di Clara potrebbe non essere più in pericolo. Don Saverio, suo zio, deciderà di non remarle più contro e anzi comincerà a sostenere la sua passione per il ciclismo. Per la ragazza sarà una vera e piacevole sorpresa. Intanto Vittorio, entusiasta dell'idea di Matilde di lanciare la collezione sposa all'estero, comincerà a fantasticare su un futuro strepitoso per il suo Paradiso, per lui ora destinato a varcare i confini. Purtroppo però il Conti ignora cosa ci sia davvero dietro alle mosse della Frigerio.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.05 su Rai1.