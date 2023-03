Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 13 marzo 2023: Gemma dice NO a Ezio e Veronica. Troverà un'altra soluzione!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 13 marzo 2023. Le Trame dell'episodio della Soap di Rai1 ci dicono che Gemma non accetterà la proposta di sua madre e di Ezio e deciderà di trovare da sola una soluzione.

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 13 marzo 2023 alle ore 16.05 su Rai1, Gemma prenderà in mano la sua delicata situazione. Le Anticipazioni della Soap ci rivelano che la bella Venere non sarà per nulla d'accordo con la soluzione proposta da Ezio e Veronica e cercherà di trovare lei un modo per sfuggire a un destino triste e sconsolato, che lei non desidera. Intanto Umberto cercherà di capire cosa abbia in mente Matilde. Il Guarnieri vorrà sapere da lei se intende o meno sostenere Tancredi ma la Frigerio non sarà in grado di dargli alcuna risposta, visto che sarà ancora molto confusa. Don Saverio comincerà a sospettare che Clara abbia ripreso con il ciclismo e mentre Elvira si preparerà ad affrontare le lezioni di guida, Diletta si presenterà al Paradiso con un cestino da pic-nic, decisa a passare delle ore in compagnia di Vittorio. Gloria invece sarà ancora comprensiva con Ezio ma capirà di dover dare una scossa alla sua vita.

Gemma decisa a trovare da sola una soluzione: Anticipazioni Il Paradiso delle Signore

Per Gemma si mette male. Carlos non tornerà da lei ma sposerà un'altra e non riconoscerà suo figlio. La Zanatta è destinata a diventare una ragazza madre ma Ezio e Veronica, spaventati da questa prospettiva, che potrebbe rendere difficile la vita della ragazza, le hanno proposto di adottare il suo bambino e di fingere che sia loro figlio. La Venere non sarà per nulla contenta di questa soluzione e si rifiuterà categoricamente di cedervi. La ragazza deciderà di trovare una via di fuga, da sola. Non sarà però facile riuscire a uscire da questa impasse.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Umberto interroga Matilde. Cosa vuole fare la Frigerio?

Tancredi ha confessato alla moglie il suo vero piano e lei è rimasta senza parole. Matilde non ha ancora trovato né il coraggio di rivelare tutto a Vittorio né quello per schierarsi completamente dalla parte del marito. Questo suo atteggiamento ambiguo comincerà a infastidire sia il Di Sant'Erasmo che il Guarnieri. Umberto deciderà di interrogare la donna, per sapere da che parte abbia deciso di stare a la Frigerio non saprà dargli alcuna risposta, visto che non avrà ancora le idee chiare. La gelosia nei confronti di Diletta proseguirà nel torturarla e nell'accecarla e le cose non miglioreranno visto che la giornalista si presenterà al Paradiso con un cestino da pic-nic, per passare delle ore insieme al Conti.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Don Saverio indaga su Clara

Ezio ha deciso di aiutare Veronica e Gemma. Per questo non ha ancora rivelato alla sua fidanzata, di aver capito di amare ancora Gloria. La Moreau assicurerà ancora una volta il Colombo, di saper pazientare e di voler aspettare che la situazione migliori ma visto come si stanno mettendo le cose, comincerà a pensare di dover attuare un cambiamento radicale nella sua vita e di doverlo fare subito. Intanto Don Saverio si insospettirà e vorrà capire se Clara abbia ripreso o meno con il ciclismo. Elvira invece si preparerà ad affrontare le lezioni di guida.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 13 al 17 marzo 2023

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.05 su Rai1.