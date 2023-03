Il Paradiso delle Signore 7 Anticipazioni dal 13 al 17 marzo 2023: Matilde confessa a Vittorio i piani di Tancredi. E ora?

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la settimana dal 13 al 17 marzo 2023. Ecco le Trame della Soap.

Scopriamo insieme le Anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore e scopriamo cosa succederà nelle puntate in onda dal 13 al 17 marzo 2023 alle ore 16.05 su Rai1.

Puntata in onda Lunedì 13 marzo 2023

Il piano di Ezio e Veronica non ha convinto per nulla Gemma. La ragazza non è d'accordo con sua madre e il suo compagno e intende trovare lei una soluzione. Intanto Gloria continua a essere comprensiva con il Colombo ma pensa che sia arrivato il momento di un cambiamento nella sua vita, per evitare che possa ancora soffrire. Umberto chiede a Matilde cosa intenda fare e se sia schierata o meno a favore di Tancredi. La Frigerio non sa però cosa rispondergli, non avendo deciso da che parte stare e se appoggiare Vittorio o sostenere il marito. Don Saverio comincia a sospettare che Clara abbia ripreso con il ciclismo e vuole indagare mentre Elvira è pronta per le prime lezioni di guida. Diletta si presenta al Paradiso con un cestino da pic-nic, pronta a passare una giornata fuori con il Conti. La Boscolo invece, ignara che suo zio stia indagando sul suo conto, teme per il suo futuro.

Puntata in onda Martedì 14 marzo 2023

Matilde sembra aver deciso di tentare un'ultima mossa per salvare il Paradiso dalla bancarotta. La Frigerio pensa di esportare all'estero i vestiti da sposa, creati dal grande magazzino. Il suo sarà un tentativo disperato. Riuscirà a salvare Vittorio? Intanto Maria e Vito sospettano che tra Alfredo e Irene sia scattato qualcosa e che i due si siano messi insieme mentre Don Saverio, leggendo un trafiletto di un giornale, scopre che sua nipote Clara ha ripreso a correre in bici. Furioso e deluso, se la prende con Armando e minaccia tutti di chiamare il padre della Boscolo e di farla tornare immediatamente al suo paese natale. Gemma si mette al lavoro per poter realizzare il suo intento di crescere suo figlio da sola. Veronica potrebbe però ostacolarla. Ferdinando non vede l'ora di sposare Ludovica e vorrebbe che le nozze fossero celebrate il prima possibile. La Brancia è però ancora sconvolta dalla scoperta che Marcello e Adelaide hanno una relazione e cerca di guadagnare tempo.

Puntata in onda Mercoledì 15 marzo 2023

Armando fa di tutto per evitare che Clara debba tornare al suo paese e per poterle assicurare di continuare i suoi allenamenti, è costretto a cedere alle richieste di Don Saverio. Intanto Matilde chiede a Umberto una grande cortesia. La Frigerio vuole salvare la collezione sposa de Il Paradiso e forse guadagnare tempo pure per il grande magazzino. Diletta invece si fa avanti con Vittorio, con una proposta per un nuovo articolo per il Paradiso Market. Ludovica, dopo quello che ha scoperto, si mostra molto fredda con Marcello. Il Barbieri, stupito da questo atteggiamento, comincia a sospettare che la ragazza non sia stata del tutto sincera con lui e che possa nascondere qualche sentimento inespresso per lui. Veronica ha informato Ezio che Gemma vuole crescere il bambino da sola e il Colombo escogita un modo per convincere la Venere a lasciar perdere e ad affidare il piccolo a lui e sua madre. Alfredo invece non riesce più ad accettare di rimanere nell'ombra e mette Irene davanti a una scelta. O loro usciranno allo scoperto o la loro relazione finirà là.

Puntata in onda Giovedì 16 marzo 2023

Marcello vuole scoprire cosa stia tramando Ludovica e chiede a Flora informazioni sulla Brancia. La Ravasi però non si lascia sfuggire nulla sulla sua amica. Irene è costretta a rivelare di avere una relazione con Alfredo mentre Gemma incontra una ragazza madre e prende una decisione per il suo futuro e per quello di suo figlio. Don Saverio si convince a sostenere Clara mentre Vittorio, felice dell'idea di Matilde di esportare all'estero la collezione degli abiti da sposa de Il Paradiso, pensa alla sua carriera futura e crede che lui e la Frigerio possano vivere un'avventura internazionale. Il Conti non sa però cosa bolle veramente in pentola.

Puntata in onda Venerdì 17 marzo 2023

Alfredo è furioso con Irene e lei, per riconquistarlo, decide di fare qualcosa di straordinario per lui. Intanto Matilde è in difficoltà e non sa se schierarsi con Vittorio o con Tancredi. Alla fine decide di confidare al Conti i progetti di suo marito. Elvira viene bocciata all'esame pratico di guida mentre Marcello scopre che Ludovica sposerà molto presto Ferdinando. Gemma ha preso la sua decisione e sembra avere le idee chiare sul suo futuro e su quello di suo figlio. In questo coinvolgerà pure Ezio e Gloria.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.05 su Rai1.