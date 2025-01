Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 15 gennaio 2025: Odile pronta a fermare Tancredi ma ha bisogno dell'aiuto di Rosa

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni e le Trame della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 15 gennaio 2025 su Rai1. Nell'episodio della Soap vedremo Odile chiedere a Rosa una mano per fermare Tancredi mentre Anita chiederà a Enrico di poter vivere con Lea a Venezia.

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore che vedremo in onda il 15 gennaio 2025, su Rai1 alle ore 16.00, Odile sarà pronta a fermare Tancredi ma avrà bisogno di una mano. Le anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la giovane contessina chiederà a Rosa di darle una mano per mettere un freno alle mosse del cugino, sempre più preoccupanti e difficili da gestire. Intanto Roberto incaricherà Agata di disegnare dei fumetti per la campagna vaccinale antipolio. Alfredo otterrà i primi proventi del suo cambio e penserà di fare un regalo a Clara e non uno qualsiasi mentre Anita, che nel frattempo è stata ritrovata, rivelerà al padre di non voler tornare dalle suore e chiederà di poter andare a Venezia con Lea. Cosa farà Enrico?

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 15 gennaio 2025: Odile pronta a fermare Tancredi

Tancredi è pronto a nuovi affari. Il conte ha intenzione di spostare in Jugoslavia la produzione della collezione economica della GMM ma sia Umberto che Odile stanno cercando di fermarlo. Il Di Sant’Erasmo, ora socio di maggioranza della Galleria, non vorrà sentire ragioni e sarà più che mai scatenato, tanto da prendere ulteriori decisioni, che metteranno la cugina in allerta. Odile vorrà fermarlo ma per riuscirci avrà bisogno dell’aiuto di Rosa e dalla sua astuzia. Cosa avrà in mente? Cosa faranno lei e la sua amica venere e giornalista?

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Alfredo vuole fare un regalo molto “prezioso” a Clara

Roberto continuerà a impegnarsi nella campagna antipolio e prenderà la cosa così tanto a cuore che chiederà ad Agata di disegnare, per Il Paradiso Market, delle strisce di fumetti. Alfredo intanto sarà molto contento di come stia andando la vendita del suo cambio. Con i primi proventi, che saranno piuttosto proficui, penserà di fare un regalo a Clara. Perico non penserà a qualcosa di banale ma a qualcosa di davvero strepitoso. Che sia un anello di fidanzamento? Nelle prossime puntate lo scopriremo e vedremo anche se il denaro che il magazziniere ha guadagnato verrà impegnato in altro, ovvero nell'aiutare Irene, nei guai con il Fisco.

Il Paradiso delle Signore Trame e Anticipazioni: Anita vuole andare a vivere con Lea

Enrico ha temuto il peggio. La fuga di Anita ha fatto tremare il medico-magazziniere, che si è ritrovato a fare di nuovo i conti con Lea. Sua figlia è stata per fortuna ritrovata ma i guai non sono finiti qui. Sì perché la bambina, stanca di vivere in collegio, confesserà al padre di voler andare a vivere a Venezia con Lea Graziani. Come la prenderà il suo papà? Cederà alle richieste della figlia oppure terrà il punto come ha fatto sino a ora?

Scopriamo insieme le Anticipazioni Settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 13 al 17 gennaio 2025.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.