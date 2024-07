Il Paradiso delle Signore 9, Anticipazioni nuova stagione: Novità in arrivo per le Veneri!

Anticipazioni TV

Manca sempre meno al ritorno de Il Paradiso delle Signore. Nella nuova stagione ci saranno molte novità e alcune di queste riguarderanno le Veneri, ora dirette da Roberto Landi. Scopriamo insieme cosa succederà nei prossimi episodi della Soap di Rai1.

Il Paradiso delle Signore sta per tornare. Manca sempre meno al ritorno della Soap su Rai1. Il 9 settembre 2024 le porte del grande magazzino milanese – e quelle del suo concorrente, la Galleria Moda Milano – si riapriranno. Saranno tante le novità di questa nuova e nona stagione, la settima in formato daily, e tutti i personaggi che già conosciamo subiranno dei grandi cambiamenti… a partire dalle Veneri. Scopriamo insieme cosa succederà nei prossimi episodi.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni nuova stagione: novità in arrivo per le Veneri

Vi abbiamo già anticipato che Clara non sarà più una Venere e che al suo posto arriverà una new entry, Mirella, interpretata da Giulia Sangiorgi. La ragazza entrerà a far parte del gruppo delle commesse de Il Paradiso delle Signore, icone del grande magazzino, diretto da Roberto Landi dopo l’addio di Vittorio. La direzione di Landi vedrà molte novità in arrivo. Le ragazze abbandoneranno le loro vecchie divise, color ottanio (colore molto usato tra gli anni Cinquanta e Sessanta) per indossarne delle nuove, color rosa. Un cambiamento che si adatta ai tempi ma che rappresenta anche una novità dopo tanti anni, come a dimostrare che la nuova stagione della Soap sarà diversa dalle altre.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Nuovi personaggi e prime foto ufficiali

In questi giorni hanno cominciato a circolare le prime foto ufficiali della nuova stagione de Il Paradiso delle Signore. È tramite una di queste che abbiamo scoperto il nuovo colore delle divise delle Veneri e abbiamo scoperto il volto dei nuovi personaggi che ci faranno compagnia dal prossimo 9 settembre 2024. Come vi abbiamo annunciato ci saranno new entry, a partire da Mirella, la nuova Venere e dalla nuova stilista Giulia Furlan, che sarà assunta da Umberto e Tancredi come sostituta di Flora.

Ma anche al Paradiso ci saranno cambiamenti e non solo per nuove assunte e nuove divise. Irene tornerà da Londra con un nuovo look. La visita della Capitale inglese avrà sicuramente giovato alla Cipriani ed è molto probabile che la capocommessa torni a casa con uno spirito rinnovato e nuove idee come già era capitato a Maria al suo ritorno a Parigi. Insomma tutto è pronto per lasciarci stupiti!

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Odile e Adelaide finalmente insieme

Tra le foto ufficiali de Il Paradiso delle Signore 9 ci sono anche quelle che ritraggono Odile accanto a sua madre. Nella nuova stagione della Soap la Contessa accoglierà la figlia a casa sua, dopo mesi in cui sperava di poterla avere al suo fianco. A interpretare la ragazza è Arianna Amedei e il suo personaggio promette di diventare presto uno dei principali della Soap. Vanessa Gravina ha rivelato, in una recente intervista, che Adelaide sarà emozionata nell’avere la giovane accanto a sé e la Amedei ha invece confessato che la sua Odile aiuterà la madre a riacquistare quella spontaneità che le è sempre stata preclusa.

Il Paradiso delle Signore tornerà su Rai1 il prossimo 9 settembre 2024 con la nuova e nona stagione.