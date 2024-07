Il Paradiso delle Signore 9, Anticipazioni: La Soap è in arrivo, abbiamo la data. Ecco quando tornerà in onda

Anticipazioni TV

Rullo di tamburi, abbiamo la data! Scopriamo insieme quando tornerà in onda Il Paradiso delle Signore e quali novità sono previste per la Soap di Rai1.

Il Paradiso delle Signore 9 sta per arrivare, manca poco! Abbiamo finalmente la data ufficiale del ritorno della Soap di Rai1. La nuova stagione, la nona o meglio settima daily, sarà ricchissima di novità e di new entry, prima tra tutte Odile, la figlia della Contessa. Ma sarà anche la stagione dei cambi della guardia e del ricominciare da capo, così come successo nella terza stagione, la prima in formato giornaliero, quando Vittorio decise di riaprire il grande magazzino del suo amico Pietro e di diventarne il direttore. Scopriamo insieme tutto quello che c’è da sapere, data compresa, sui prossimi appuntamenti con la moda di Milano.

Il Paradiso delle Signore 9: ecco la data di arrivo delle nuove puntate

Le puntante inedite de Il Paradiso delle Signore arriveranno a settembre e per la precisione il 9 settembre 2024. È quindi fissato alla seconda settimana del primo mese autunnale, il ritorno delle vicende legate al grande magazzino milanese aperto da Pietro Mori e condotto per diversi anni da Vittorio Conti. Nella nuova stagione, la settima in formato daily ma la nona in totale, il direttore sarà Roberto Landi, braccio destro di Conti. A fargli da spalla e a curare gli affari ci sarà Marcello ma siamo sicuri che un aiuto lo darà anche Adelaide, pronta a rientrare in gioco dopo aver battuto Umberto e sgominato i suoi piani di distruzione del Barbieri. Ma non saranno solo queste le novità che verranno raccontate negli episodi inediti, che ci faranno compagnia nella fascia pomeridiana di Rai1.

Il Paradiso delle Signore 9 Anticipazioni: Odile arriva a Milano

Oltre all’addio di Vittorio e ai nuovi assetti che verranno dati a Il Paradiso delle Signore, la novità più eclatante sarà l’arrivo a Milano di Odile, la figlia di Adelaide. Del suo personaggio si è parlato per tutta la stagione precedente ma non si è ancora visto in faccia. C’è tanta attesa di osservarla a Villa Guarnieri, accanto alla madre di cui ha scoperto da poco l’esistenza. Siamo sicuri che Odile sarà molto importante nei prossimi episodi e probabilmente cambierà la vita di qualcuno, oltre quella della Di Sant’Erasmo, facendolo innamorare di lei. Attualmente sono solo ipotesi ma non ci sembrerebbe per nulla strano che la giovane fosse al centro di nuove love stories e possa farci battere il cuore con lei. Speriamo solo che non si innamori di qualcuno che risponde al nome di Umberto o di Marcello.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 9: Umberto in difficoltà

L’arrivo di Odile ci fa ben sperare che ci siano grandi novità a Villa Guarnieri ma tremiamo al pensiero che la ragazza possa far innamorare di sé Guarnieri o Marcello. Quello che per ora è certo è che Guarnieri si troverà ad affrontare una stagione molto difficile in cui Umberto potrebbe essere in bancarotta e rischiare davvero molto a causa dell’assenza di Flora e di investimenti risultati sbagliati o poco produttivi. Insomma la nona stagione sarà davvero ricca di guai per lui e speriamo in un suo totale ravvedimento, senza storie d’amore con figlie di ex. E ce lo auguriamo anche per Marcello, che speriamo rimanga fedele alla Contessa e non si innamori della sua adorata figlia.

Di sicuro grandi novità ci saranno a Il Paradiso delle Signore, proprio dentro al grande magazzino. Irene tornerà da Londra con un nuovo look, Roberto sarà al centro dell’attenzione delle Veneri, Elvira sarà felice insieme al suo Salvo e Clara e Alfredo potrebbero diventare una coppia, dopo che la Cipriani e Perico si sono lasciati. Ma attenzione anche ad altre new entry in arrivo e a ritorni inaspettati da Parigi. Matteo potrebbe infatti fare ritorno a Milano per vendicarsi di Umberto e magari essere seguito dalla Puglisi, nel frattempo diventata sua moglie e presto madre di suo figlio.

In questi mesi vi terremo aggiornati sulle novità e con voi attenderemo trepidanti l’arrivo del 9 settembre 2024, che ricordiamo essere la data di inizio della nuova stagione, numero nove, de Il Paradiso delle Signore.

Il Paradiso delle Signore tornerà su Rai1 il prossimo settembre 2024 con la nuova e nona stagione daily.