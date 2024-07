Il Paradiso delle Signore 9, Anticipazioni Nuova Stagione: Umberto Guarnieri in bancarotta? Si mette male per il Commendatore

Anticipazioni TV

La prossima stagione de Il Paradiso delle Signore potrebbe non essere per nulla piacevole per Umberto. Guarnieri potrebbe trovarsi in serie difficoltà economiche e pagare, una volta per tutte, per i suoi crimini e i sue astuti ma falliti piani. Ma cosa succederà negli episodi inediti della Soap in partenza a settembre?

La nona stagione de Il Paradiso delle Signore, la settima daily, si preannuncia molti difficile per Umberto Guarnieri. Le prime anticipazioni sulle puntate inedite della Soap, che ricomincerà nella seconda settimana di settembre 2024, ci rivelano che per il Commendatore sarà arrivato il momento di fare i conti e di pagarli, con le sue malefatte. Guarnieri sembra essere destinato ad affrontare momenti di grande difficoltà e di certo Adelaide non gli sarà di alcun aiuto. La Contessa potrebbe decidere di infliggere una sonora lezione al cognato e a fargli provare quella sensazione di disfatta e impotenza, che lui ha tentato di farle vivere più di una volta. Ma cosa saranno questi guai che il padre di Marta si troverà ad arginare? Scopriamoli.

Il Paradiso delle Signore 9 Anticipazioni: Umberto di nuovo single

Nella prossima stagione de Il Paradiso delle Signore, ritroveremo Umberto di nuovo single. Flora lo ha tradito rivelando il suo piano per distruggere Marcello e, nell’ultima puntata dell’ottava stagione, ha deciso di tornare a New York, in cerca di se stessa e di un vero amore, che sappia metterla al primo posto. La Ravasi è uscita di scena in grande stile, chiedendo persino perdono ad Adelaide per averla sempre considerata – negli ultimi tempi erroneamente – una sua rivale. Il vero suo nemico è sempre stato invece Umberto che ora, nei nuovi episodi, dovrà trovare – e di corsa – due figure molto importanti per la sua Galleria Moda Milano. Non solo dovrà sostituire Matilde, scappata con Vittorio, ma anche trovare una nuova stilista, che prenda il posto di Flora e che possa essere creativa e artistica, tanto da battere la concorrenza con Il Paradiso delle Signore.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 9: Umberto in bancarotta?

Non avere una stilista e vedere il proprio nemico invece più che mai combattivo e già corso ai ripari, metterà a dura prova Umberto. A Il Paradiso delle Signore l’assenza di Vittorio si farà si sentire ma Roberto prenderà il suo posto egregiamente o così sarà almeno all’inizio. A sostituire Maria ci penserà Botteri, che si cimenterà nelle collezioni femminili ma non è escluso che la nuova arrivata, Odile, possa dare una mano al grande magazzino capitanato dal Landi e dal suo braccio destro, nonché compagno della madre, Marcello Barbieri. Insomma la figlia della Contessa potrebbe dimostrare di avere grande estro creativo e aiutare Il Paradiso contro la Galleria Moda Milano, in seria difficoltà. E se il grande investimento di Umberto dovesse crollare, anche le sue finanze ne pagherebbero le conseguenze. Una serie di giocate d’azzardo – metaforicamente parlando – potrebbero dare la mazzata finale al Commendatore e portarlo alla bancarotta, senza che nessuno possa o voglia salvarlo.

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Umberto pagherà per tutte le sue malefatte

Quale che sia il destino finale di Umberto, è abbastanza certo che il Commendatore pagherà per le sue malefatte e che Adelaide si prenderà la sua rivincita, che ha rimandato nella scorsa stagione. Nelle nuove puntate della Soap, in arrivo a settembre 2024, Guarnieri non avrà grandi sostenitori. Tancredi sarà infatti in preda allo sconforto per la perdita di Matilde e forse poco lucido mentre Marta potrebbe non voler avere nulla a che fare con i traffici del padre e potrebbe dimostrare solidarietà alla zia, che per lei è stata una madre. Insomma Umberto sarà solo e sconsolato, pronto a fare ammenda dei suoi errori. E lo speriamo proprio, visto che il personaggio interpretato da Roberto Farnesi, ha subito una trasformazione in villain da ormai diverso tempo e speriamo che possa tornare tra i buoni o almeno tra quelli “tifabili”.

Il Paradiso delle Signore tornerà su Rai1 il prossimo settembre 2024 con la nuova e nona stagione daily.