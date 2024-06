Il Paradiso delle Signore 9, Anticipazioni nuova stagione: Matteo lascia Maria e torna per vendicarsi di Umberto?

Anticipazioni TV

La nona stagione de Il Paradiso delle Signore sarà ricca di colpi di scena, come il ritorno di Matteo Portelli nella soap di Rai 1. La storia d'amore con Maria Puglisi è giunta al capolinea, o il fratellastro di Marcello ha piani di vendetta? Ecco le Anticipazioni.

Occhi puntati sulla nona stagione de Il Paradiso delle Signore, l’amatissima soap ambientata nell’Atelier milanese che ha conquistato completamente il pubblico di Rai 1, puntata dopo puntata. A settembre tornerà nel cast Danilo D’Agostino, l’attore che presta il volto a Matteo Portelli. Questo Anticipazioni apre diversi scenari, dall’addio tra il fratellastro d Marcello Barbieri e Maria Puglisi dopo il trasferimento a Parigi, all’idea che Matteo tornerà in città con un perfido piano per vendicarsi di Umberto Guarnieri.

Matteo Portelli torna ne Il Paradiso delle Signore 9

Proprio in questi giorni sono iniziate ufficialmente le riprese della nona stagione de Il Paradiso delle Signore, che tornerà su Rai 1 a settembre con nuove e imperdibili puntate della soap. Mentre ci sono alcuni protagonisti storici che abbandoneranno la serie, come Alessandro Tersigni che presta il volto a Vittorio Conti, ci sono anche grandi riconferme come quella di Danilo D’Agostino che torna ad interpretare Matteo Portelli. L’attore ha assicurato che sarà nelle nuove puntate della soap e questo apre a diverse ipotesi. Alla fine dell’ottava stagione, infatti, Matteo e Maria Puglisi avevano finalmente confessato l’un l’altra i proprio sentimenti e avevano deciso di trasferirsi a Parigi, dove la bella stilista ha ricevuto una fantastica offerta di lavoro. Perché, dunque, Portelli torna a lavorare all’Atelier, che nel frattempo potrebbe essere diretto da Roberto?

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Matteo e Maria si lasciano

Alla fine dell’ottava stagione de Il Paradiso delle Signore, Matteo Portelli chiede a Maria Puglisi di sposarlo. Nel corso dell’intera stagione la stilista è stata molto indecisa tra il nuovo contabile e il suo fidanzato storico Vito Lamantia, con il quale alla fine ha capito di non poter più stare dal momento che i suoi sentimenti non erano più forti come un tempo, spenti dall’innamoramento per il fratellastro di Marcello Barbieri. Proprio nelle ultime puntate, Maria riceve una vantaggiosa offerta lavorativa a Parigi, dove potrebbe realizzare il suo sogno di diventare una stilista di successo e Matteo si offre di accompagnarlo, ormai libero dal ricatto di Umberto Guarnieri che, grazie alla informazioni che l’ex fidanzata ha dato a Marcello, è stato incastrato e smascherato pubblicamente. Dunque perché Portelli torna al Paradiso? Una delle prime ipotesi è che la relazione tra Matteo e Maria non abbia funzionato e che il contabile sia tornato a Milano dalla sua famiglia. Ma non è la sola possibile Anticipazione.

Il Paradiso delle Signore 9: Matteo si vendica di Umberto?

Matteo Portelli torna come personaggio chiave nella nona stagione de Il Paradiso delle Signore. Se da una parte la teoria più plausibile è quella che la storia d’amore con Maria Puglisi sia naufragata, c’è anche un altro motivo che potrebbe spingere il fratellastro di Marcello a tornare a Milano. Nel corso dell’ultima stagione, Matteo ha subito un tremendo ricatto da Umberto che, proponendogli di pagare le cure per la madre Silvana in America, lo ha costretto a tradire proprio Barbieri convincendolo ad azzardare un affare con Hofer, tutto architettato da Umberto pur di mettere in cattiva luce Marcello agli occhi di Adelaide. La contessa ha poi scoperto tutto e Umberto è stato smascherato ma Matteo non ha potuto avere la sua vendetta, e ora potrebbe voler tornare in città proprio per approfittare del momento di debolezza del Guarnieri, lasciato anche dalla fidanzata Flora Gentile Ravasi, per vendicarsi come avrebbe sempre voluto.

Il Paradiso delle Signore tornerà su Rai1 il prossimo settembre 2024 con la nuova e nona stagione daily.