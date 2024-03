Il Paradiso delle Signore 8, Anticipazioni Puntata dell'8 marzo 2024: Pace fatta tra Ciro e Maria. Salvatore difende Elvira

Anticipazioni TV

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda l’8 marzo 2024, alle ore 16.00 su Rai1, Ciro e Maria faranno pace. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che a casa Puglisi sarà finalmente tornato il sereno e si potrà festeggiare la Festa della Donna con una bella cena. Intanto al Paradiso il maestro Manzi terrà l’importante lezione sulla dispersione scolastica femminile, tanto voluta dalle Veneri mentre Vittorio avrà ancora grandi perplessità sull’affare che Marcello ha stipulato con Hofer. Umberto, spaventato che il Conti possa mettergli i bastoni tra le ruote, spingerà Matteo a intervenire per convincere tutti. Salvo difenderà Elvira da Giuditta e dopo aver visto la madre di Tullio sgridare la Venere, spronerà quest’ultima a non farsi trattare male. Alfredo vorrà invece montare il suo cambio sulla bici di Clara, affinché la ragazza abbia il meglio per la sua prossima gara.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Pace fatta tra Maria e Ciro

Grazie all’intervento di Salvo, Ciro ha capito di dover parlare con Maria e chiarire con lei. Padre e figlia hanno così avuto un confronto costruttivo e persino commuovente, che ha riportato la pace in casa. La famiglia Puglisi finalmente riunita, festeggerà l’8 marzo. Ciro penserà di organizzare una cena per le sue donne e per dimostrare di aver capito i suoi sbagli. Maria, Concetta e Agata saranno davvero contente. Al Paradiso invece, il maestro Manzi comincerà la sua lezione sulla dispersione scolastica femminile, esattamente come desiderato dalle Veneri.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Salvo sprona Elvira a non farsi trattare male

Elvira ha accolto Giuditta, la mamma di Tullio. La ragazza si è trovata subito in difficoltà con lei e ha capito quanto la donna non la stimi per nulla e anzi voglia proprio controllarla. Salvo si renderà conto che la madre del suo rivale è una donna fin troppo austera e quando la vedrà sgridare la Venere in malo modo, deciderà di intervenire. Salvo spronerà la sua amata amica a non lasciarsi trattare in quel modo ma a reagire e far valere le sue ragioni. Intanto Alfredo deciderà di montare il suo cambio sulla bici di Clara, certo che la ragazza ne trarrà vantaggio durante la sua prossima gara.

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Umberto scatena Matteo contro Marcello e Vittorio

Marcello è sull’orlo del precipizio. Il ragazzo non sa di essere finito nella tana del lupo e che Matteo stia facendo il gioco di Umberto e lo stia pugnalando alle spalle, costretto dai ricatti del Guarnieri. Il Barbieri sarà solo felice dell’affare che ha concordato con Hofer ma Vittorio non si dimostrerà altrettanto entusiasta. Il Conti comincerà a tentennare, preoccupando il Commendatore e portandolo a chiedere a Portelli di intervenire e diventare molto più convincente.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.