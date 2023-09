Il Paradiso delle Signore 8, Anticipazioni Puntata del 27 settembre 2023: Flora mette Adelaide nei guai. Ecco come

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8 per la puntata del 27 settembre 2023. Le Trame dell'episodio della Soap di Rai1 ci dicono che Flora metterà nei guai Adelaide, rivelando a Fiorenza i suoi segreti.

Le Anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore 8, in onda su Rai1 il 27 settembre 2023, alle ore 16.00, ci rivelano che Adelaide deciderà di far ritorno in società. La Contessa, dopo il periodo di forte stress, penserà di tornare alla sua vita di sempre ma si troverà molto presto a fare i conti con un grosso guaio. Flora, al corrente di un suo intimo segreto, lo rivelerà involontariamente a Fiorenza, che non si lascerà sfuggire l’occasione di mettere in difficoltà la Contessa. Intanto Maria incontrerà nuovamente Matteo e ad Agata non sfuggirà il turbamento della sorella. Diletta vorrà invece capire quale sia il vero rapporto tra Vittorio e Matilde ma soprattutto vorrà conquistare il Conti. Salvatore desidererà riconquistare Elvira e vorrà avere tutte le informazioni sul suo fidanzato.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 8: Flora mette Adelaide nei guai

Umberto è stato costretto a rivelare a Flora il segreto di Adelaide. Il Commendatore ha voluto rincuorare la fidanzata e calmare la sua gelosia ma si renderà conto di non aver preso una buona decisione. La Ravasi infatti si lascerà sfuggire tutto con Fiorenza e la Gramini non esiterà a usare quanto scoperto, per mettere in difficoltà la sua nemica. Cosa succederà alla Di Sant’Erasmo? Sarà messa alla berlina?

Il Paradiso delle Signore 8 Anticipazioni: Agata scopre che Maria non è felice con Vito

Maria continua a essere molto imbarazzata quando si parla di Vito. Agata si renderà conto che la sorella sta nascondendo qualcosa e che probabilmente è in crisi con il suo fidanzato. La ragazza vedrà Maria molto turbata dopo il suo incontro con Matteo e sarà certa che la situazione con il Lamantia, potrebbe scoppiare da un momento all’altro. La bella stilista riuscirà a ritrovare la pace ormai perduta?

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 8: Salvo vuole sapere tutto sul fidanzato di Elvira

Niente da fare per Salvo. Elvira non intende concedergli una seconda chance e continua a dire di essere fidanzata. Il ragazzo ha cominciato a sospettare che questo ragazzo non esista e che sia solo una scusa. Il barista sarà così determinato non solo a riconquistare la Venere ma anche a sapere tutto sul suo nuovo compagno. Intanto Diletta cercherà di capire che tipo di rapporto ci sia tra Vittorio e Matilde e sarà pronta a conquistare il Conti, con tutte le sue armi.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 24 al 29 settembre 2023.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 su Rai1.