Il Paradiso delle Signore 8, Anticipazioni dall’11 al 15 dicembre 2023: il ritorno di Marta Guarnieri

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa succederà negli episodi dell’ottava stagione de Il Paradiso delle Signore, in onda su Rai 1, dall’11 al 15 dicembre 2023. Ecco le Anticipazioni e le Trame della soap.

Il Paradiso delle Signore riapre le sue porte per la nuova, ottava, stagione. Le puntate inedite della Soap andranno in onda su Rai1 alle ore 16.05. Scopriamo insieme le Trame delle prime cinque puntate, dall’11 al 15 dicembre 2023. Ecco le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8.

Puntata in onda Lunedì 11 dicembre 2023

Sebbene la relazione tra Maria Puglisi e Vito Lamantia stia andando a gonfie vele, Matteo Portelli vuole riprovarci e parlare con la stilista dei suoi sentimenti. Mentre Rosa cerca lavoro, Armando è molto preoccupato e fa una richiesta a Don Saverio. Libera di voler pensare solo al presente e ai propri sentimenti, Matilde si gode la storia d’amore con Vittorio Conti proprio quando l’arrivo di un telegramma sconvolge Villa Guarnieri.

Puntata in onda Martedì 12 dicembre 2023

Matilde vuole tagliare i ponti con il passato ed essere una donna libera, per questo si rivolge al suo avvocato sperando di poter annullare il matrimonio con Tancredi di San’Erasmo. Quest’ultimo, sospettando di Flora Gentile Ravasi che vede sempre più strana nei suoi confronti, decide di indagare e finisce per trovare una lettera dal contenuto del tutto inaspettato. Mentre Rosa deve prendere una decisione sulla carriera da insegnante, Irene è assorbita dall’organizzazione di un evento al circolo insieme a Leonardo Crespi, situazione che indispettisce non poco Alfredo il quale si sente completamente messo da parte.

Puntata in onda Mercoledì 13 dicembre2023

Tancredi non può credere che sua moglie gli abbia voltato le spalle e giura di vendicarsi di Matilde e Vittorio, il quale non si tirerà indietro e si confronterà con il di Sant’Erasmo. Maretta anche tra Umberto Guarnieri e Flora: lui è deluso dal fatto che la compagna non gli abbia parlato delle intenzioni di Matilde, pur sapendo che l’umore di Tancredi avrebbe influito negativamente sugli affari. Anche al Paradiso c’è tensione, questa volta tra Vittorio e Marcello Barbieri che vorrebbe poter prendere decisioni di rilievo facendo le veci di Adelaide, ma si trova sempre la strada sbarrata da Conti. Vedendolo in crisi, Matteo cercherà di far ragionare il fratellastro proprio mentre Alfredo attende in vano che Irene si ricordi del loro appuntamento, ricevendo un due di picche che brucia.

Puntata in onda Giovedì 14 dicembre2023

Alfredo se la prende con Leonardo, che secondo lui è colpevole di distrarre Irene con le sue attenzioni e con nuovi impegni al Circolo, ma decide di farsi da parte e supportare la sua fidanzata per non creare attriti. Mentre Armando scopre la verità sui problemi finanziari di Rosa, Adelaide di Sant’Erasmo prepara il suo grande rientro a sorpresa a Villa Guarnieri. Disperato e incapace di accettare la decisone della moglie, Tancredi ha un durissimo faccia a faccia con Matilde e le intima di lasciare Vittorio, se non vuole ricevere una denuncia per adulterio.

Puntata in onda Venerdì 15 dicembre 2023

Dopo aver scoperto che Tancredi ha minacciato Matilde, Vittorio è sempre più preoccupato per lei. Frigerio, tuttavia, non ha intenzione di cedere al ricatto e sta preparando una controffensiva inoppugnabile contro il marito. Mentre Marcello si chiarisce con Rosa e la invita a casa sua per aiutarla nel momento di difficoltà, Flora vorrebbe appianare le divergenze con Tancredi spiegando il suo punto di vista sulla situazione. A sorpresa, Adelaide fa ritorno a Milano portando con sé Marta!

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 su Rai1.