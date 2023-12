Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8 per la puntata del 13 dicembre 2023. Le Trame dell'episodio della Soap di Rai 1 ci dicono che Tancredi vorrà vendicarsi di Matilde e Vittorio mentre Umberto se la prenderà con Flora, colpevole di averlo pugnalato alle spalle. Sarà guerra!

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che nella puntata in onda su Rai1 il 13 dicembre 2023, alle ore 16.00, Tancredi e Umberto saranno sul piede di guerra. Il Di Sant’Erasmo, in preda all’ira, prometterà di vendicarsi di Matilde e di Vittorio mentre Umberto se la prenderà con Flora, colpevole di aver voltato le spalle sia a lui che al suo socio. Tra Vittorio e Marcello intanto continueranno gli attriti mentre Irene, impegnata nell’organizzazione dell’evento al Circolo, finirà per far sentire Alfredo sempre più in disparte.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Umberto e Tancredi pronti alla vendetta

Matilde vuole far annullare il matrimonio ma Tancredi non ci sta. Il Di Sant’Erasmo non ha alcuna intenzione di tollerare un simile atteggiamento da parte di sua moglie e farà di tutto per mettere i bastoni tra le ruote a lei e a Vittorio. La notizia contenuta nel telegramma che Flora ha cercato di tenere nascosto, potrebbe essergli molto utile ma nel frattempo dovrà trovare un modo per prendersi la sua rivincita. Il Conti, preoccupato della sua ira, deciderà di affrontarlo. Intanto Umberto non riuscirà a nascondere di essere molto deluso dalla Ravasi. Flora non solo ha voltato le spalle al suo socio ma ha messo anche lui in pericolo. Non ha infatti considerato il grande peso che il malumore di Tancredi avrebbe avuto sulla loro società. Il Guarnieri faticherà a perdonare la sua fidanzata anzi forse non ci riuscirà mai.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Continuano gli scontri tra Vittorio e Marcello

Vittorio non se la passa bene neanche nel suo ufficio. Marcello continua a voler vedere riconosciuto il suo ruolo di amministratore e vorrebbe poter prendere iniziative liberamente. Il Conti è però sempre restio e non intende permettergli di mettere il becco nei suoi affari, più del dovuto. Tra i due si sta creando una frizione sempre più evidente tanto che Matteo sarà costretto a intervenire per far ragionare il fratello.

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Irene si dimentica di Alfredo

Irene è entusiasta del suo nuovo compito. Organizzare un evento al Circolo è un grande onore e non guasta farlo con Leonardo, di cui ha un debole. Ma gli impegni e la compagnia del Crespi la stanno portando ad allontanarsi da Alfredo. La ragazza finirà per dimenticarsi di un’uscita con il fidanzato, lasciandolo solo ad aspettare invano. Il Perico, stanco di essere trattato in questo modo, le volterà le spalle?

