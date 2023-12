Il Paradiso delle Signore 8, Anticipazioni Puntata del 12 dicembre 2023: Matilde vuole far annullare il suo matrimonio!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8 per la puntata del 12 dicembre 2023. Le Trame dell'episodio della Soap di Rai 1 ci dicono che Matilde chiamerà il suo avvocato per trovare un modo per annullare il suo matrimonio mentre Tancredi scoprirà che Flora gli nasconde una preziosa lettera...

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 12 dicembre 2023, alle ore 16.00 su Rai1, Matilde sarà decisa a fare un passo molto importante per il suo futuro. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la Frigerio vorrà far annullare il suo matrimonio. Si rivolgerà quindi al suo avvocato, speranzosa che si possa fare qualcosa. Intanto Irene sarà presa dall’organizzazione del nuovo evento al Circolo, che la vedrà collaborare con Leonardo. Alfredo non sarà per nulla contento di questi impegni della fidanzata, che diventerà sempre più sfuggente. Rosa dovrà fare una scelta importante sul suo futuro come insegnante mentre Tancredi, deciso a capire cosa stia succedendo con Flora, scoprirà che la Ravasi gli sta nascondendo una lettera. Questa cosa lo renderà molto sospettoso e lo porterà a una verità inattesa.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Matilde vuole l’annullamento del suo matrimonio

Le bugie che Tancredi le ha raccontato per tutti questi anni, non potranno mai essere perdonate. Matilde è furiosa con suo marito e si sente tradita. Le cose avrebbero dovuto andare in un altro modo e non certo come ha voluto lui. La Frigerio ha saputo perdonare Vittorio, corso da lei grazie all’aiuto di Flora, e ora intende godersi questa storia d’amore come donna libera. Chiederà quindi al suo avvocato di fare di tutto e di preparare le carte, per annullare il suo matrimonio con il Di Sant’Erasmo. Non vorrà più stargli accanto.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Alfredo sempre più solo

L'allettante proposta di Flora a Irene si è rivelata essere un evento al Circolo. La Cipriani dovrà organizzarlo e accanto a lei, il vero fautore di questo giochetto, ci sarà Leonardo. La capocommessa passerà molto tempo con il Crespi e questo indispettirà Alfredo, che si sentirà sempre più solo e abbandonato. Il Perico cercherà in ogni modo di attirare l’attenzione della fidanzata ma i suoi tentativi finiranno con un buco nell’acqua.

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Tancredi scopre che Flora gli sta mentendo

Tancredi non riesce a capacitarsi che Flora gli abbia girato le spalle ma soprattutto non comprende perché abbia cominciato a comportarsi in modo freddo ma soprattutto sfuggente con lui. Il Di Sant’Erasmo si metterà a indagare e scoprirà che la Ravasi gli sta nascondendo una lettera, il cui contenuto è davvero molto particolare e inaspettato. Un ritorno a Milano potrebbe far tremare tutto il Paradiso. Intanto Rosa dovrà prendere una decisione molto importante per il suo futuro da insegnante.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.