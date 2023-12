Il Paradiso delle Signore 8, Anticipazioni Puntata del 15 dicembre 2023: Adelaide torna a casa e con lei c'è Marta!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8 per la puntata del 15 dicembre 2023. Le Trame dell'episodio della Soap di Rai 1 ci dicono che Marta tornerà a Milano mentre Matilde preparerà una contromossa per non piegarsi ai ricatti di Tancredi.

Le Anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda su Rai1 il 15 dicembre 2023, alle ore 16.00, ci rivelano che Vittorio sarà molto preoccupato per le minacce di Tancredi a Matilde. Il Conti si troverà presto ad affrontare un altro possibile problema. Alla villa farà infatti ritorno Adelaide e con lei ci sarà Marta. Intanto la Frigerio, che non accetterà mai e poi mai di cedere al ricatto del marito, preparerà una contromossa micidiale. Marcello chiederà invece scusa a Rosa e cercherà di farla sentire a proprio agio nella sua nuova casa. Flora cercherà di spiegare a Tancredi perché si sia comportata così ma non sarà facile calmare il Di Sant’Erasmo.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Adelaide torna a casa e con lei c’è Marta!

Le trame de Il Paradiso delle Signore si infittiscono e si arricchiscono di nuovi colpi di scena. Vittorio dovrà guardarsi le spalle non solo da Tancredi. Il Conti sarà molto preoccupato per la minaccia del Di Sant’Erasmo indirizzata a Matilde ma dovrà anche affrontare un ritorno totalmente inaspettato. Alla Villa rientrerà Adelaide e non sarà sola. Con lei ci sarà Marta. Perché la Guarnieri avrà deciso di fare capolino di nuovo a Milano ma soprattutto sarà tornata per restare e riconquistare suo marito?

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Matilde pronta a battere Tancredi

Tancredi ha minacciato Matilde di denunciarla per adulterio. Il Di Sant’Erasmo ha ricattato la moglie e ha promesso di farle passare dei guai se lei non tornerà a casa. Ma dopo quello che è successo, la Frigerio non ha certo intenzione di piegarsi alle malefatte del marito. Metterà quindi in moto una controffensiva micidiale, pronta a combattere per la sua libertà. Ma con Marta di ritorno a Milano, le cose diventeranno molto complicate. Sia lei che Vittorio dovranno combattere contro i loro ex, a cui sono ancora ufficialmente legati in matrimonio?

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Marcello accoglie Rosa a casa sua

Armando ha proposto a Rosa di trasferirsi nell’appartamento che condivide con Marcello e Salvo. La ragazza ha accettato e tra lei e Barbieri si appianeranno le divergenze. Marcello le chiederà scusa per averla giudicata senza conoscerla e cercherà di farla a sentire a suo agio nella sua nuova casa. Intanto Flora cercherà di spiegare il suo punto di vista a Tancredi e di far comprendere al suo amico perché abbia sostenuto Matilde, voltando le spalle a lui e Umberto. Il Di Sant’Erasmo la starà ad ascoltare o deciderà di chiudere ogni rapporto pure con lei?

