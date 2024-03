Il Paradiso delle Signore 8, Anticipazioni Puntata del 19 marzo 2024: Adelaide pronta a riconquistare Marcello!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8 per la puntata del 19 marzo 2024. Le Trame dell'episodio della Soap di Rai 1 ci dicono che Adelaide sarà gelosa del rapporto tra Marcello e Rosa e cercherà di riconquistare il Barbieri.

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda su Rai1 il 19 marzo 2024, alle ore 16.00, Adelaide noterà con grande fastidio la vicinanza tra Marcello e Rosa. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la Contessa, gelosa, cercherà di riconquistare il Barbieri. Per riavvicinarlo, gli comunicherà di aver bisogno di vederlo, per parlargli della decisione che ha preso sull’affare con Hofer. Marta intanto incontrerà Rita, una ragazza della casa-famiglia. La Guarnieri rimarrà molto colpita dalla storia della giovane e Vittorio, venuto a conoscenza del problema, le prometterà di aiutarla. Salvo non ha alcuna intenzione di accettare di aiutare Delia e Irene nel loro piano per allontanare Tullio da Elvira mentre Maria non riesce a togliersi dalla mente il bacio con Vito e capisce che qualcosa in lei è cambiato.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Adelaide pronta a riconquistare Marcello

Adelaide è arrabbiata con Marcello per aver fatto finta che lei non fosse tornata a Milano. I due si sono sentiti solo per questioni d’affari ed è chiaro che sia calato il gelo, almeno da parte del Barbieri. La Contessa sa che il suo giovane ex amante è risentito e che non ha dimenticato di essere stato mollato in tronco, senza alcuna possibilità di stare con lei ma è anche certa che in quel momento fosse l’unica cosa giusta da fare per loro. Ora però le cose sembrano essere cambiate. La Di Sant’Erasmo vorrà tornare alla carica con l’ex barista e riconquistare il suo cuore. Adelaide cercherà di riavvicinarlo a lei, gelosa della vicinanza tra lui e Rosa. Per convincerlo a tornare accanto a lei, gli comunicherà di volergli parlare per rivelargli quale decisione ha preso sull’affare con Hofer.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Maria ripensa a Vito

Vito si è presentato all’intervista lasciando Maria senza parole. Il Lamantia ha però anche fatto un’altra cosa di cui la stilista non si capacita: l’ha baciata. Sono giorni che la Puglisi non riesce a togliersi dalla mente quanto accaduto e comincerà pure a capire che qualcosa nei confronti del suo ex fidanzato è cambiato. Che sia tornato l’amore di un tempo? Intanto Salvo non intenderà seguire il piano di Delia e Irene atto a far allontanare Tullio da Elvira. Il barista non vorrà giocare sporco con la ragazza che ama, nonostante creda che il suo compagno non sia la persona giusta per starle accanto.

Trame Il Paradiso delle Signore: Marta e Vittorio sempre più vicini

Matilde non riesce a scrollarsi di dosso la sensazione che il suo rapporto con Vittorio sia in pericolo. La Frigerio ha notato che tra Marta e il Conti c’è ancora del tenero e che i due si stimano e si vogliano bene forse come un tempo. Le sue paure avranno sempre più un fondamento e potrebbero definitivamente concretizzarsi quando Vittorio deciderà di dare il suo sostegno alla Guarnieri, colpita dalla storia complicata di Rita, una ragazza della casa-famiglia. Cosa succederà ora?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 18 al 22 marzo 2024.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.