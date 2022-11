Il Paradiso delle Signore 7: Ludovica sta per tornare ma Marcello potrebbe avere un'altra donna nel suo cuore

Anticipazioni TV

Ludovica Brancia torna a Milano, ma Marcello potrebbe averla dimenticata. Vediamo insieme tutte le Anticipazioni sulle nuove puntate della settima stagione de Il Paradiso delle Signore, la soap in onda su Rai 1.

Le Anticipazioni delle nuove puntate della settima stagione de Il Paradiso delle Signore parlano chiaro. Dopo aver rincorso il suo sogno d’amore con il ricco e potente Ferdinando Torrebruna, Ludovica Brancia farà il suo grande ritorno a Milano convinta di trovare Marcello ad attenderla. Peccato che la vita sentimentale del Barbieri potrebbe essere drasticamente mutata, grazie ad una stilista del Grande Magazzino milanese. Scopriamo insieme i dettagli sulle trame delle nuove puntate della soap, in onda su Rai 1.

Ludovica Brancia torna ne Il Paradiso delle Signore

Nel corso della sesta stagione della soap di Rai 1, Marcello si era visto costretto a dire addio alla sua relazione con Ludovica Brancia la quale, vedendo Barbieri sempre più pensieroso a causa della loro grande differenza sociale ed economica, ha preferito partire con il potente Ferdinando Torrebruna, certa di poter creare con lui un nuovo e romantico legame. Stando alle Anticipazioni rilasciate da Giulia Arena, la bellissima interprete di Ludovica, la giovane Brancia starebbe per fare il suo ritorno a Milano, ma troverà ancora Marcello innamorato di lei e pronto ad aspettarla? Barbieri ha cercato di migliorare sé stesso, acquisendo sempre più fiducia nonostante le sue umili origini, ma se inizialmente qua volontà di migliorarsi poteva essere associato a quella di riconquistare Ludovica, adesso le cose sono drasticamente cambiate. La colpa è di una avvenente stilista del Grande Magazzino milanese, attualmente sotto il comando di Vittorio Conti e Adelaide di Sant’Erasmo.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, Marcello si invaghisce di…

Mentre Ludovica Brancia si prepara a tornare a Milano, il destino di Marcello si intreccerà a quello della stilista Flora Gentile Ravasi. Dopo aver trascorso alcuni mesi lontano dalla città con Umberto Guarnieri, certa dell’amore reciproco che li legava, Flora ha accettato di tornare in città e di riprendere il ruolo di stilista a Il Paradiso, nonostante le continue incursioni della contessa Adelaide, che ha fatto di tutto per spingerla a rinunciare e a tornare in America. Gelosa di Umberto e furiosa per essere improvvisamente diventata una seconda scelta, Adelaide ha messo i bastoni tra le ruote a Flora, spingendo la giovane a provare un senso di inadeguatezza tale da mettersi in competizione con la giovane Maria Puglisi. Quest’ultima, dopo una brusca delusione d’amore, ha iniziato a mostrare un fortissimo talento per la moda e Vittorio Conti l’ha premiata dandole il ruolo di stilista, senza pensare che così facendo l’avrebbe portata a scontrarsi con Flora per il dominio sulla collezione. Insomma, senza forze e pazienza, la Gentile Ravasi è arrivata al punto di pensare che la causa di ogni suo male fosse la relazione con Umberto, e per questo prende una decisione assurda che l’allontanata dal Guarnieri e l’avvicina a Marcello.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: nasce una nuova coppia?

Vedendo Maria prendere sempre più confidenza sul posto di lavoro, e sapendo che Adelaide non aspetta che un suo passo falso per farla fuori dal Paradiso, Flora perde la testa e cerca di sabotare la giovane collega, copiando uno dei suoi modelli. Colta dai rimorsi e scoperta da Vittorio e Matilde, Flora capisce di aver commesso un gesto tanto ignobile poiché giunta allo stremo, e addossa la colpa alla sua relazione con Umberto che ha, in effetti, scatenato una valanga di effetti secondari piuttosto negativi. Così, la Ravasi affronta il suo fidanzato e pone fine alla loro relazione in fretta e furia, certa di non voler sapere più nulla di Guarnieri. Affranta, Flora trova rifugio tra le braccia di Marcello, che si dimostrerà un grande ascoltatore, e con il quale nascerà una bella intesa. Marcello prenderà il posto di Umberto nel cuore della stilista? E come reagirà Ludovica quando tornerà a Milano e scoprirà che Marcello non la sta aspettando come credeva? Lo scopriremo nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore, che a novembre darà una delusione ai fan.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.05 su Rai1.