Il Paradiso delle Signore 7: Cambio programmazione Rai, Stop alla Soap a novembre. Ecco cosa succederà…

Anticipazioni TV

La settima edizione de Il Paradiso delle Signore subirà un brusco stop tra novembre e dicembre, tutta colpa dell’evento sportivo dell’anno. Ecco le Anticipazioni sul cambio di palinsesti Rai che interesserà la soap.

Grande delusione per i fan de Il Paradiso delle Signore, la soap italiana ambientata a Milano negli anni Sessanta nel Grande Magazzino, che racchiude il via vai dei personaggio principali che da ben sette stagioni appassionano i telespettatori con le loro vicissitudini. Tra novembre e dicembre, infatti, Rai sospende la messa in onda della soap a causa dei Mondiali di Calcio che si disputeranno in Qatar. Ecco cosa accadrà nel dettaglio.

Rai sospende Il Paradiso delle Signore: ecco perché

La settima edizione de Il Paradiso delle Signore sta appassionando i fan della soap, che trovano sempre più coinvolgenti le storie dei protagonisti principali ma anche di quelli secondari della soap ambientata a Milano negli anni Sessanta, sullo sfondo del Grande Magazzino che diventa terreno di scontro ma anche proposito di incontro puntata dopo puntata. La soap incassa ascolti record senza mai vacillare e si conferma una scommessa vinta per la Rai che, tuttavia, si vede costretta a dare un’amara delusione ai fan, interrompendo la programmazione proprio sul più bello. Dal 28 novembre al 12 dicembre 2022, infatti, andranno in onda le partite dei Mondiali di Calcio di Qatar trasmesse alle 16, orario solitamente occupato dal Paradiso che dovrà scendere a compromessi a causa dell’evento sportivo più atteso della stagione. Non basta lo share al 20% che non fa che aumentare: Rai si trova costretta a prendere questa decisione, non dimenticando tuttavia di dare qualcosa in cambio ai suoi fedeli telespettatori.

Leggi anche Il Paradiso delle Signore: Salvo addio, ma non per sempre!

Il Paradiso delle Signore in onda anche durante le Festività

Dover interrompere le puntate della settima stagione de Il Paradiso delle Signore proprio sul più bello, quando si delineano le storie di moltissimi personaggi e le trame sono costellate da colpi di scena, è un colpo basso per i fan della soap. I telespettatori regalano alla Rai picchi di share incredibili per una fascia day-time, confermando che Il Paradiso piace, appassiona, fa sognare e commuovere al punto da non riuscire più a mollarlo. I Mondiali di Calcio, tuttavia, sono un appuntamento inderogabile per la Rete nazionale e dunque la soap dovrà attendere e fare una pausa di un paio di settimane. Volendo, tuttavia, rispettare l’amore che i fan dimostrano, Rai ha deciso di cambiare il palinsesto delle festività e continuare la messa in onda delle nuove puntate anche a ridosso di Natale e Capodanno, laddove solitamente la soap si interrompe per prendersi una pausa. Un giusto compromesso per i sostenitori di Adelaide di Sant’Erasmo, Umberto Guarnieri e Vittorio Conti!

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.05 su Rai1.