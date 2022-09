Il Paradiso delle Signore 7 Anticipazioni 21 settembre 2022: Gemma è di nuovo una Venere... ma il perdono è ancora lontano!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata in onda il 21 settembre 2022 su Rai1. Nelle Trame dell'episodio della Soap, Gemma ottiene di tornare tra le Veneri mentre Umberto scopre che Adelaide ha confessato a Marco il suo segreto, solo per liberarsi del suo ricatto.

Scopriamo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 21 settembre 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio in onda alle 16.05 su Rai1: le Veneri hanno deciso di dare un'opportunità a Gemma e la ragazza può tornare a lavoro al Paradiso. La ragazza però rivela a tutti di aver già trovato un altro impiego e non accetta di tornare al grande magazzino. Ezio capisce che la figliastra sta mentendo e decide di affrontarla, per farle cambiare idea. Umberto scopre che Adelaide ha confessato a Marco di aver tradito la sua fiducia ed è convinto che la contessa abbia agito solo per non cedere al suo ricatto. Marco invece non sa se confessare a Stefania che la sua adorata zia ha cercato di ostacolare il permesso di Gloria. Vittorio rimane deluso da Matilde, che non si presenta al loro appuntamento.

Gemma torna tra le Veneri ne Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 21 settembre 2022

Il destino di Gemma è in mano alle Veneri. Roberto ha chiesto alle ragazze di decidere se riammettere la Zanatta tra le loro fila oppure lasciarla in disparte e allontanarla per sempre dal grande magazzino. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che, dopo essersi consultate con Stefania, le commesse decideranno di darle un'altra opportunità. Gemma però, inaspettatamente rifiuterà di tornare a lavorare con loro, rivelando di aver trovato un altro impiego. Ezio non le crederà e non darà peso alle sue parole dopo essersi assicurato che la giovane ha mentito, la convincerà a tornare sui suoi passi e a indossare di nuovo la sua divisa verde. Intanto a casa Amato, la presenza di Irene – la figlia di Anna – impegna tutta la famiglia. La piccola ha bisogno di attenzioni e tutti si faranno in quattro per non farle mancare niente.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Umberto fa un passo indietro

Umberto ha ricattato Adelaide sfruttando la carta di Marco. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che il commendatore dovrà fare marcia indietro con il suo ricatto. Verrà infatti a scoprire che la Contessa ha rivelato al nipote di averlo tradito e di aver chiesto al direttore del carcere, di non rilasciare Gloria. Una verità che ha ferito enormemente il ragazzo ma che ha evitato al Guarnieri di procedere con il suo piano. Umberto rimarrà piuttosto sconcertato dalle mosse di sua cognata e dovrà trovare altre soluzioni per mettere Flora al sicuro dalle grinfie della Di Sant'Erasmo. Intanto Marco non saprà se informare o meno Stefania delle mosse della sua amata zia.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Matilde dà buca a Vittorio

L'incontro ufficiale tra Vittorio e Matilde ha confermato la prima impressione tra i due. Tra loro c'è feeling. Il Conti ha così trovato il coraggio di invitare, per un appuntamento, la Frigerio ma la serata non andrà come da lui sperato. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che Matilde non si presenterà all'appuntamento con il Conti, lasciandolo piuttosto scontento. Cosa avrà frenato la donna? Per caso c'entra Tancredi, pronto a far capolino anche lui a Milano?

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 19 al 23 settembre 2022.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.05 su Rai1.