Il Paradiso delle Signore 7 Anticipazioni 20 settembre 2022: Il destino di Gemma è nelle mani delle Veneri!

Vediamo insieme le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 20 settembre 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio in onda alle 16.05 su Rai1: Gemma racconta a Ezio e Veronica di come Stefania si sia comportata con lei alla festa di fidanzamento. La Colombo ha accolto la sorellastra e le ha concesso il suo perdono ma si è mantenuta a debita distanza da lei. Per la Zanatta non sarà facile riconquistare la fiducia dei suoi cari e le cose si complicheranno quando Roberto, scoperto che la ragazza ha bisogno di un impiego, darà alle Veneri il compito di scegliere se restituirle il suo posto al grande magazzino oppure allontanarla definitivamente. Intanto Marcello rientra dalla Svizzera. Il ragazzo sembra essere molto più sicuro di sé; l'unica cosa che sembra essere rimasta come prima, sono i suoi sentimenti per Ludovica. Umberto decide di non dire nulla a Flora sulle sue mosse per distruggere Adelaide mentre la Contessa è costretta a confessare a Marco quello che ha combinato. Il ragazzo sarà molto deluso. Per Vittorio e Matilde invece sarà tempo delle presentazioni ufficiali.

Il destino di Gemma è nelle mani delle Veneri ne Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 20 settembre 2022

Gemma è tornata a Milano ma il suo ritorno a casa non è stato per nulla semplice. Veronica non l'ha perdonata e neanche Stefania sembra pronta a voltare completamente pagina con lei. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che la giovane Zanatta racconterà a sua madre e a Ezio del suo confronto con la Colombo, avvenuto la sera precedente. La giovane rivelerà che Stefania ha sì accolto le sue scuse ma non ha certo dimenticato quello che ha fatto a lei e a sua madre e per questo non è riuscita a trattarla calorosamente. Le cose per Gemma si mettono piuttosto male e si complicheranno quando Roberto, venuto a sapere che la ragazza sta cercando un nuovo impiego, chiederà alle Veneri di decidere loro se riammettere o meno la loro collega tra le loro fila. Il destino di Gemma Zanatta sarà dunque nelle mani delle Veneri.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Marcello torna dalla Svizzera

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che sarà tempo di altri grandi ritorni. Questa volta sarà il turno di Marcello. Il Barbieri è partito per la Svizzera per affinare le sue conoscenze sul business e il suo rientro a Milano sarà accolto con entusiasmo da Adelaide, diventata sua mentore. Il giovane sembrerà essere cambiato tantissimo. Il viaggio appena concluso ha avuto il potere di farlo diventare un uomo nuovo? Potrebbe essere! Quello che di sicuro non risulterà cambiato, saranno i suoi sentimenti per Ludovica, che spera di rivedere molto presto. L'incontro tra i due darà il risultato sperato dall'ormai ex barista?

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Vittorio conosce ufficialmente Matilde

Matilde ha deciso di non tornare a Belluno e di rimanere a Milano per dare una mano ad Adelaide. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che la decisione della donna, la porterà a fare la sua conoscenza di Vittorio. I due si sono incontrati all'aeroporto, casualmente, ma stavolta il loro incontro sarà ufficiale. Sarà subito chiaro che tra i due possa esserci un grande feeling ma dove porterà? Sarà per caso l'inizio di qualcosa di romantico? Intanto Umberto deciderà di non rivelare a Flora di aver ricattato Adelaide mentre la Contessa sarà costretta a confessare a Marco di aver tradito la sua fiducia. Il ragazzo non sarà per nulla contento di quello che ha fatto sua zia.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.05 su Rai1.