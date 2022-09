Il Paradiso delle Signore 7 Anticipazioni dal 19 al 23 settembre 2022: Umberto ha un nuovo alleato, Fiorenza Gramini!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la settimana dal 19 al 23 settembre 2022. Ecco le Trame della Soap.

Scopriamo le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle Signore 7 in onda dal 19 al 23 settembre 2022, come sempre su Rai1 a partire dalle 15.55. Scopriamo cosa succede, il riassunto e le trame degli episodi della settima stagione della soap:

Puntata in onda Lunedì 19 settembre 2022

Stefania si sveglia ripensando al momento del distacco dalla madre alla fine della festa di fidanzamento. Ezio vorrebbe trovare una soluzione per accelerare la scarcerazione di Gloria e Vittorio decide di organizzare la presentazione del libro della Colombo, ''La madre ritrovata'', al Paradiso. Matilde rinuncia a tornare a Belluno per stare vicina ad Adelaide, in balia del ricatto di Umberto e le suggerisce di confessare la verità a Marco prima che lui la scopra da altri...

Puntata in onda Martedì 20 settembre 2022

Gemma racconta a Ezio e Veronica dell'incontro avuto la sera prima con la sorellastra che ha accolto le sue scuse ma è stata anche molto fredda con lei. Marcello torna dalla Svizzera: è un uomo diverso, ma i suoi sentimenti per Ludovica non sono cambiati. Roberto scopre che Gemma sta cercando lavoro e dopo essersi confrontato con il Conti, propone una votazione tra le Veneri per decidere se riprenderla al Paradiso...

Puntata in onda Mercoledì 21 settembre 2022

Irene, la figlia di Anna, richiede molto impegno e gli Amato cercano di organizzarsi per accudirla. Gemma, riaccettata al Paradiso, dice di aver trovato un altro lavoro e rifiuta il suo reintegro come Venere: Ezio, però, viene a sapere che la ragazza ha mentito e le fa cambiare idea. Matilde non si presenta all'appuntamento con Vittorio. Umberto scopre che la Contessa ha confessato la verità a Marco e a quel punto capisce che lo ha fatto per liberarsi del suo ricatto...

Puntata in onda Giovedì 22 settembre 2022

La presenza della giornalista Bruenlla Gasperini alla presentazione del libro di Stefania è a rischio e Vittorio, deciso a non far fallire l'evento, chiede aiuto ad Adelaide. La Contessa accetta inaspettatamente senza indugio, sfruttando le sue conoscenze per garantire la riuscita della presentazione: in realtà il suo obiettivo è riparare una volta per tutte il torto fatto a Marco. Nel frattempo, mentre Anna riceve una telefonata sconvolgente, Irene mette i bastoni fra le ruote a Clara, che a insaputa della Venere ha il sostegno di Gemma. Intanto Marcello si tiene aggiornato sulla vita di Ludovica attraverso i giornali. Fiorenza, invece, offre la sua alleanza a Umberto per affossare Adelaide. Al contempo Matilde riceve dal marito Tancredi un invito alla sua elezione di Presidente al Circolo della Stampa.

Puntata in onda Venerdì 23 settembre 2022

Mentre Matilde non sa se accettare l'invito di Tancredi, Marcello è pronto a tutto pur di riconquistare Ludovica. Al Paradiso è il giorno della presentazione del libro di Stefania e tutti i suoi amici sono lì a sostenerla, ma si sente l'assenza di qualcuno... Intanto, mentre Clara racconta a Veronica di come Gemma abbia trovato una famiglia all'orfanello Luigino, Vittorio si imbatte in una Matilde disperata. Anna lascia Milano per partire alla volta degli Stati Uniti con la madre, che dovrà subire un delicato intervento, mentre Agnese va a Londra per fare visita a Tina, lasciando così Salvatore tutto solo.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.