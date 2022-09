Il Paradiso delle Signore 7 Anticipazioni 13 settembre: Agnese dice addio al Paradiso. Adelaide comincia a fare danno!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 13 settembre 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell’episodio in onda alle 16.05 su Rai1: l’arrivo della Contessa al Paradiso sta causando molti guai. Agnese, non sopportando la presenza della nobildonna, ha avuto uno scontro con lei e alla fine ha deciso di licenziarsi. Marco e Umberto, stupiti da questa situazione, cercano di far ragionare la Di Sant’Erasmo ma con scarsi risultati. Irene, nuova capocommessa, non sembra andare d’accordo con Clara, la nuova Venere. Intanto Stefania e Marco continuano con i preparativi per la festa del loro fidanzamento.

Agnese fuori dal Paradiso ne Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 13 settembre 2022

Adelaide miete le sue prime vittime. La Contessa non intende aver più alcun rivale da fronteggiare e tutti, per prima Flora, pagheranno per esserci messi contro di lei. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che ad avere la peggio sarà anche Agnese. La sarta, dopo un duro scontro con la signora – nella prima puntata de Il Paradiso 7 – ha deciso di licenziarsi. Non sopportando di avere lei come nuova capa, la Amato ha deciso di lasciare il suo lavoro. Ma tornata a casa, preoccupata per la sua sorte, cercherà consolazione in Armando.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Irene contro la nuova Venere Clara

La presenza della Contessa al Paradiso sta creando non poco trambusto. Nessuno sembra aver preso bene il suo arrivo, di certo non Agnese. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che Marco e Umberto, preoccupati per come stanno andando le cose, cercheranno di far ragionare Adelaide ma senza alcun risultato. La Di Sant’Erasmo è inferocita e senza scrupoli. Intanto Irene avrà il suo bel da fare. La Cipriani capirà subito di non poter andare d’accordo con la nuova Venere Clara, che sembrerà proprio non andarle a genio. Anna e Roberto guarderanno tutto con occhi molto preoccupati e cercheranno di riportare la serenità all'interno del grande magazzino.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Stefania e Marco impegnati con il loro fidanzamento

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che Marco e Stefania cercheranno di lasciar fuori tutti i problemi per dedicarsi all’organizzazione della loro festa di fidanzamento. I due fanno sul serio e archiviato il problema di Gemma, possono finalmente lasciarsi andare al loro amore e alla loro nuova vita insieme. Potranno stare tranquilli o alcune nuvole sono all’orizzonte per loro?

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.05 su Rai1.