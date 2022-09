Il Paradiso delle Signore 7 Anticipazioni Prima Puntata 12 settembre 2022: Adelaide vs Flora. Comincia la sfida!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la Prima Puntata della Settima Stagione, in onda il 12 settembre 2022 su Rai1. Nelle Trame dell'episodio della Soap, Adelaide comincia con il suo piano di vendetta contro Flora. Irene è la nuova capocommessa e due nuove Veneri entrano nel grande magazzino.

Comincia la Settima Stagione de Il Paradiso delle Signore. Dopo una settimana di repliche, ecco che riaprono le porte del grande magazzino milanese, guidato da Vittorio Conti, per i nuovi episodi. Scopriamo insieme le Anticipazioni della Soap, per questa Prima Puntata, ricca di novità e sorprese, che andrà in onda alle 16.05 su Rai1. Nelle Trame dell'episodio: Irene è la nuova capocommessa de Il Paradiso da quando Gloria è stata arrestata. Nel negozio arrivano due nuove Veneri, Elvira e Clara, molto diverse tra loro. Paola è invece tornata dopo il congedo per maternità e Stefania ritorna a lavoro dopo aver pubblicato il suo primo libro, dedicato alla storia di sua madre. Gemma è fuori dai giochi; Veronica l'ha spedita in convento per punirla e non intende riaccoglierla in casa tanto presto. Ma la novità più importante l'ha ricevuta Vittorio. Il Conti scopre che la sua nuova socia è Adelaide e si troverà al centro di una faida piena di vendetta. La Contessa è pronta a prendersi la sua rivincita su Flora, colpevole di averla allontanata da Umberto. La stilista la pagherà molto cara.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Irene nuova capocommessa

Il Paradiso delle Signore riapre le sue porte dopo la pausa estiva e sono molte le novità che attendono i clienti del grande magazzino. Le Anticipazioni della Soap ci rivelano che Irene sarà la nuova capocommessa. La Cipriani ha preso il posto di Gloria, dopo che la Moreau si è costituita ed è finita in carcere. A darle una mano ci saranno due nuove Veneri, Elvira e Clara. Le due sono molto diverse l'una dall'altra e se Elvira si ambienterà subito nel nuovo ambiente, Clara - avendo sempre vissuto in campagna - farà fatica ad abituarsi alla città. Le ragazze sostituiranno Dora, andata via da Milano, e Gemma, ora in convento. Stefania tornerà a lavoro dopo essere riuscita a pubblicare il suo primo libro, dedicato alla storia della sua mamma.

Adelaide pronta alla vendetta ne Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 12 settembre 2022

Nell'ultima puntata delle Sesta Stagione ha trionfato l'amore ma per Adelaide è cominciata la vendetta. La Contessa ha giurato di prendersi la sua rivincita su Umberto e Flora e di farlo nel modo più subdolo possibile. Ha così acquistato le quote de Il Paradiso delle Signore da Ravasi, diventando la nuova socia di Vittorio. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che nella prima puntata della Settima Stagione, il Conti scoprirà con un certo stupore che la zia della sua ex moglie è diventata il suo nuovo braccio destro. Non sarà una novità che lo farà saltare di gioia, soprattutto dopo che avrà capito i piani della Di Sant'Erasmo. La guerra con Flora potrà avere inizio e si prevedono colpi di scena uno dietro l'altro.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Gemma in convento... ma tornerà presto

Al Paradiso sono previsti molti cambiamenti. Due nuove Veneri e Gemma in convento. Dopo aver scoperto che la figlia è arrivata a minacciare Stefania, Veronica non ci ha visto più. Delusa del comportamento della figlia e sentendosi in colpa per aver costretto Gloria a costituirsi per salvare il futuro della sua bambina e quello di Ezio, la Zanatta ha deciso di punirla. L'ha così mandata in convento, decisa a darle una lezione. Veronica non intende riaccoglierla in casa tanto presto ma Ezio sembrerà essere di diverso parere. Il Colombo non serberà rancore per la sua figliastra e anzi parrà essersi rasserenato. Sarà lui ad aiutare Gemma a tornare a Milano e a cercare di recuperare il rapporto con la madre. Ma la ragazza sarà davvero cambiata o cercherà ancora di far del male a Stefania, per vendicarsi di lei e di Marco?

