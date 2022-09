Il Paradiso delle Signore 7 Anticipazioni dal 12 al 16 settembre 2022: Adelaide ha vinto. Flora se ne va!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la settimana dal 12 al 16 settembre 2022. Ecco le Trame della Soap.

Scopriamo le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle Signore 7 in onda dal 12 al 16 settembre 2022, come sempre su Rai1 a partire dalle 15.55. Scopriamo cosa succede, il riassunto e le trame degli episodi della settima stagione della soap:

Puntata in onda Lunedì 12 settembre 2022

Il grande magazzino milanese riapre con due nuove veneri, Elvira e Clara. Irene ha preso il posto di capocommessa da quando Gloria è in carcere, Paola è rientrata dopo il congedo per la maternità e Stefania è reduce dalla pubblicazione del suo primo libro che racconta la storia della madre. Gemma, invece, è stata mandata in convento per punizione e Veronica, al contrario di Ezio, per il momento non vuole che ritorni a Milano. Nel frattempo Adelaide si è insediata al Paradiso: il suo obiettivo è mettere i bastoni tra le ruote a Flora, che le ha "rubato" Umberto...

Puntata in onda Martedì 13 settembre 2022

Le dimissioni di Agnese sono il tema del giorno. Marco e Umberto cercano di far ragionare Adelaide affinché si ristabilisca un clima sereno al Paradiso, ma trovano un muro. Screzi anche tra Irene e Clara: la nuova venere non è nelle grazie della Cipriani. Flora, Anna e Roberto si chiedono cosa fare per rimediare ai danni provocati dalla Contessa. Agnese, rimasta senza lavoro, si sfoga con Armando, ma a riaccendere le speranze della donna, a Casa Amato bussa Vittorio. Intanto fervono i preparativi per la festa di fidanzamento di Stefania e Marco, il quale chiede ad Adelaide di intercedere col direttore del carcere per far uscire Gloria la sera dell'evento, organizzato al Circolo...

Puntata in onda Mercoledì 14 settembre 2022

Veronica riceve una telefonata da Gemma che vorrebbe rientrare a casa dopo il periodo trascorso in convento ma la madre pensa che i tempi non siano ancora maturi: non sa che la ragazza è a Milano, all'insaputa di tutti. Dopo l'estate, torna da Roma un'elegantissima Maria, accolta a braccia aperte dalla famiglia del Paradiso, soprattutto da Vittorio, che ha grandi progetti per lei. Roberto incontra Gemma per caso e informa Ezio, che si convince a riportarla a casa. Agnese, riammessa al lavoro, ha un duro confronto con Adelaide: nonostante le rassicurazioni di Vittorio e il ritorno di Maria, il clima in Atelier non è dei più allegri. Flora capisce che il vero problema è lei e decide di dimettersi...

Puntata in onda Giovedì 15 settembre 2022

Veronica è convinta che Ezio abbia commesso un errore a far tornare Gemma per darle una seconda possibilità. Intanto, Stefania spera che la madre ottenga il permesso che le consentirà di partecipare alla sua festa di fidanzamento, mentre la famiglia Amato accoglie con tutto il calore possibile la piccola Irene, appena tornata a Milano. Nel frattempo, Adelaide lascia tutti sorpresi nel comunicare le dimissioni di Flora. La Contessa annuncia che presto troverà una nuova stilista, ma Umberto sembra avere un modo per mandare in fumo i suoi piani.

Puntata in onda Venerdì 16 settembre 2022

Umberto minaccia Adelaide: o riprenderà Flora al Paradiso, oppure dirà a Marco che è lei la responsabile del permesso rifiutato di Gloria. La Contessa non perde tempo nello sfogarsi con Matilde: la moglie di Tancredi, fratello di Marco, appena giunta a Milano. Appare subito chiaro, che la donna sembra avere un forte legame con il cognato. Intanto, Gemma appare davvero cambiata dopo sua esperienza estiva, in particolare grazie a don Saverio, che l'ha aiutata nella missione di trovare una famiglia a uno dei bambini del convento: la giovane vuole però che la sua buona azione resti un segreto. Stefania invece, nonostante i tentativi di Adelaide, riabbraccia sua madre alla festa di fidanzamento. Il merito è tutto di Roberto e Vittorio, che per pochissimo non riesce a incontrare Matilde...

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.