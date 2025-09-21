Il Paradiso delle Signore 10, Puntata del 22 settembre 2025: Nozze a rischio per Adelaide, qualcuno vuole sabotarla!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore del 22 settembre 2025. Nell'episodio della Soap di Rai1 Adelaide e Marcello saranno impegnati con i preparativi delle nozze ma qualcuno tramerà nell'ombra per sabotarli.

Le nozze di Adelaide e Marcello potrebbero avere degli intoppi. Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 22 settembre 2025, eccezionalmente alle ore 15.30 su Rai1, la contessa comincerà a occuparsi dei preparativi per il suo matrimonio e Marcello inizierà a capire di non riuscire a stare dietro a tutto. Ma non sarà questo il problema che i due innamorati dovranno affrontare. Sì perché ci sarà qualcuno che tramerà alle loro spalle e non si troverà all’interno delle mura della villa. Intanto Caterina comincerà a lavorare come nuova Venere mentre la notizia della scelta del nuovo stilista arriverà a Botteri e a Delia. Salvo ed Elvira saranno ancora alle prese con l’invadenza dei Gallo mentre Roberto proporrà alla redazione una nuova iniziativa dedicata alla lettura. Ma ecco nel dettaglio le anticipazioni di cosa succederà nell’episodio della Soap.

Il Paradiso delle Signore 22 settembre 2025: Le nozze di Adelaide e Marcello sono a rischio

Marcello e Adelaide si sposeranno. La notizia ha rallegrato gli amici del Barbieri ma ha messo in allarme Rosa, che si è ritrovata a fare i conti con i sentimenti ancora forti verso l’imprenditore. Umberto ha dovuto accettare la decisione di sua cognata, che ama ancora ma che vede felice tra le braccia del suo giovane rivale e pure Tancredi ha mantenuto la promessa di tenersi in disparte e di non tornare a infastidire la coppia. Nella puntata del 22 settembre 2025, sarà però più che mai evidente che qualcuno voglia sabotarli. Non sarà nessuno legato alla villa ma sarà una persona collegata al Circolo, che comincerà a far circolare delle voci infamanti contro la nobile, accusata di essersi accompagnata a uomo umile e per giunta più giovane di lei.

Caterina nuova Venere de Il Paradiso delle Signore

Al Paradiso delle Signore non si perde tempo e quando una Venere se ne va, viene prontamente trovata una sostituta. Questa volta Irene ha avuto subito l’intuizione giusta e ha pensato che Caterina potesse essere la persona adatta a questo ruolo, che lei vuole venga svolto in modo ineccepibile. La figlia di Fulvio comincerà a lavorare in galleria ma saprà rispettare le aspettative della Cipriani? Vi anticipiamo che lo farà ma non subito; un imprevisto le renderà l’inizio un po’ difficile. Intanto Enrico affronterà un piccolo problema personale, che non metterà però a rischio il suo momento magico con Marta.

Il Paradiso delle Signore: Ettore Marchesi preoccupa Botteri

Alla GMM è arrivato il nuovo stilista e Umberto ha deciso di assumerlo dopo aver testato le sue qualità creative. La scelta del nuovo direttore creativo della Galleria lascia ancora perplessa Odile e metterà sull’attenti Botteri e Delia, pronti a una nuova sfida. Intanto Roberto lancerà una nuova iniziativa alla redazione del Paradiso Market e proporrà un progetto dedicato alla lettura. Salvo ed Elvira si troveranno invece di nuovo schiacciati dall’invadenza dei Gallo.

Scopriamo insieme le Anticipazioni Settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 22 al 26 settembre 2025.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.