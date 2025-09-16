Il Paradiso delle Signore 10 Anticipazioni dal 22 al 26 settembre 2025: Marina Valli ha un malore, Enrico nei guai

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni settimanali delle trame della decima e nuova stagione de Il Paradiso delle Signore, la soap in onda su Rai 1. Ecco cosa accadrà nelle puntate in onda dal 22 al 26 settembre 2025.

Il Paradiso delle Signore riapre le sue porte con la decima stagione della soap più amata di Rai 1. Tra new entry, nuovi intrecci, personaggi che tornano al centro delle trame, poi colpi di scena imperdibili e storie d’amore avvincenti, ecco le Anticipazioni delle trame delle puntate che andranno in onda dal 22 al 26 settembre 2025.

Il Paradiso delle Signore 10 Anticipazioni settimanali: cosa succederà dal 22 al 26 settembre 2025

Lunedì 22 settembre 2025

Mentre Caterina entra a far parte ufficialmente della schiera delle Veneri, Botteri e Delia scoprono che Ettore Marchesi è il nuovo stilista di Galleria Milano Moda. Nel frattempo, il progetto Paradiso Donna prende forma e, sull’onda del successo del romanzo di Rosa Camilli, Roberto ne approfitta per organizzare un evento dedicato alla letture delle opere firmate da scrittrici contemporanee. I coniugi Gallo stanno mettendo in crisi Salvatore ed Elvira, mentre Enrico si chiude in sé stesso avvertendo sempre più dolore alla mano. Adelaide è entusiasta per i preparativi per le nozze e Marcello prova a starle dietro, mentre qualcuno minaccia la loro futura felicità.

Martedì 23 settembre 2025

Anselmo Conaro ha scritto un articolo diffamatorio sulla Contessa e su Marcello e, venutone a conoscenza, Umberto chiede aiuto a Tancredi per fermarne la pubblicazione. Nel frattempo, Adelaide è sempre più presa dall’imminente matrimonio e propone una sfida a Botteri ed Ettore: sceglierà l’abito migliore per le sue damigelle, chiunque sia l’autore del modello che la conquisterà. Al Paradiso primi guai per Caterina, che rovina uno scialle, mentre Rosa è ancora appesa al passato e ai ricordi con Marcello. Marina Valli sorprende Matteo con una visita inaspettata mentre lui capisce che senza Odile non ha la giusta ispirazione per comporre nuova musica e Umberto ottiene che l’articolo non vada alle stampe.

Mercoledì 24 settembre 2025

Umberto e Tancredi credevano di averla scampata e invece l’articolo diffamatorio è stato pubblicato e la tensione cresce a Villa Guarnieri. Matteo ne approfitta per riavvicinarsi ad Odile ma Ettore vuole l’attenzione della giovane e non si arrende. Mentre Enrico continua a nascondere il suo problema alla mano certo di poter risolvere. Fulvio chiede aiuto a Concetta sperando che lei possa riparare lo scialle rovinato da Caterina e così la ragazza riesce a concludere la sua prima vendita. Mentre Adelaide sospetta che l’articolo diffamatorio sia opera di Umberto, indispettendolo al punto da fargli prendere una drastica decisione, Barbieri prova a calmare le acque e la sua promessa sposa.

Giovedì 25 settembre 2025

Adelaide e Odile organizzano un incontro con Conaro per ascoltare la sua versione mentre Umberto chiede a Rosa di contrattaccare, pubblicando un articolo che possa nobilitare agli occhi dei lettori Marcello e Adelaide. Nel frattempo, Ettore presenta ad Odile un bozzetto per l’abito da sposa della madre e Botteri prende ispirazione del pasticcio combinato da Caterina per la sua nuova linea di moda. Mentre Marina ha un malore al Circolo e viene soccorsa da Enrico, Rosa viene invitata a cena da Marcello sul quale ha appena scritto un articolo come richiesto da Guarnieri, e Salvo ed Elvira prendono una decisone drastica persalvaguardare la salute del figlio.

Venerdì 26 settembre 2025

Preoccupati per l’insistente tosse di Andrea, i coniugi Amato vorrebbero lasciare Milano e trasferirsi in una località di mare. Al Paradiso, invece, si pensa alla realizzazione di scialli personalizzati e le Veneri preparano un corredo per il ricovero in ospedale di Marina. Matteo rimane al suo fianco ma la sua mente è con Odile. Enrico dovrà operare Marina ma è angosciato dal problema alla mano, mentre l’articolo di Rosa è un successo.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.