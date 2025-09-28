Il Paradiso delle Signore 10, Puntata del 29 settembre 2025: Enrico sempre più in ansia, le bugie lo stanno distruggendo!

Anticipazioni TV

Scopriamo le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore del 29 settembre 2025. Nell'episodio della Soap di Rai1 Enrico si sentirà sempre più a disagio a causa delle sue bugie. Riuscirà a rivelare a Marta e agli altri i suoi problemi?

Per Enrico le cose si stanno complicando giorno dopo giorno e questo perché non è ancora riuscito a dire tutta la verità. Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 29 settembre 2025, alle ore 16.00 su Rai1, il medico porterà a termine l’operazione su Marina Valli ma non senza difficoltà. Sì perché nonostante l’intervento vada a buon fine e l’attrice sia più che mai contenta, il dottore si renderà conto che la sua mano continua a dargli problemi. Proietti sarà conscio di dover approfondire la cosa ma soprattutto sarà spaventato di dover dare ancora delle preoccupazioni alla sua famiglia. Come dire a Marta che quando tutto sembrava essere finalmente sistemato, qualcosa potrebbe rovinare di nuovo la loro felicità? Intanto a Villa Guarnieri, Adelaide riprenderà a organizzare il suo matrimonio dopo aver superato la bufera mediatica grazie all’intervento di Rosa, che – a sua volta – comincerà a riavvicinarsi a Tancredi. Ma ecco nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

Enrico travolto dalle bugie ne Il Paradiso delle Signore del 29 settembre 2025

La decima stagione de Il Paradiso delle Signore si è aperta all’insegna di nuovi inizi, finalmente felici. Sì perché Enrico è riuscito a liberarsi di coloro che lo hanno tormentato per tutto un anno – e una stagione della Soap – ed è tornato a lavorare in ospedale, stavolta a Milano per rimanere accanto a Marta. Nella sua vita sembrava essere tornata la pace ma qualcosa rischia di turbare di nuovo la sua famiglia. Il medico ha cominciato a notare di avere degli strani fastidi alla mano e purtroppo si è fatto già un’idea di cosa possa essere. La cosa non lo rende per nulla contento e sereno ma soprattutto, per il momento, ha deciso di tenere tutto nascosto. Saranno proprio le bugie a iniziare a pesargli più del dovuto; sì perché dopo l’operazione di Marina Valli – che andrà bene e che renderà l’attrice molto soddisfatta – capirà di non poter continuare così. Deciderà però di tenere per sé, ancora, i suoi pensieri, cosa che però finirà per creare un fraintendimento con Marta, che si renderà conto che qualcosa nel suo nuovo compagno non va.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Adelaide torna a occuparsi delle nozze

Rosa ha salvato Marcello o meglio ha salvaguardato la reputazione del Barbieri grazie a un intenso articolo, suggerito da Umberto e Tancredi. Anche Adelaide, ovviamente, ha ricevuto grandi benefici dalla situazione e la contessa sente di potersi finalmente concentrare di nuovo sull’organizzazione delle sue nozze, che desidera avvengano il prima possibile, per placare una volta per tutte le brutte voci su di lei e sul suo compagno. L’intervento della Camilli in questa faccenda riaccenderà però un certo interesse nel cuore di Barbieri ma anche in quello di Tancredi, che non ha ancora dimenticato il suo amore per la giornalista.

Il Paradiso delle Signore: Rosa e Tancredi si riavvicinano

Rosa sta cercando di non dare a vedere di esserci rimasta male nel sapere che Marcello e Adelaide si sposeranno. La ragazza prova dei sentimenti forti per Barbieri ma non vuole in nessun modo mettersi in mezzo ed essere un ostacolo. L’interesse mostrato da Tancredi per il suo amico e per la sua reputazione, sortiranno un effetto molto particolare in lei. La Camilli sarà piacevolmente stupita di vedere il Di Sant'Erasmo così cambiato e questo la porterà a riavvicinarsi a lui, guardinga ma fiduciosa che le cose possano essere davvero diverse… stavolta!

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.