Il Paradiso delle Signore
Il Paradiso delle Signore
Anticipazioni TV

Il Paradiso delle Signore 10, Puntata del 3 ottobre 2025: Umberto pronto a smascherare Marcello e Rosa ma...

Silvia Farris

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 3 ottobre 2025 vedremo Umberto pronto a mostrare ad Adelaide il tradimento di Marcello ma i suoi piani falliranno... inaspettatamente! Scopriamo insieme le anticipazioni e le trame dell'episodio della Soap di Rai1.

Il Paradiso delle Signore 10, Puntata del 3 ottobre 2025: Umberto pronto a smascherare Marcello e Rosa ma...

Umberto non vuole farsi sfuggire le occasioni per dimostrare ad Adelaide che Marcello non è l’uomo per lei e nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 3 ottobre 2025, alle ore 16.00 su Rai1, sarà pronto a mostrare all’amata cognata le foto che la sua spia ha scattato per lui e che ritraggono Barbieri e la Camilli in atteggiamenti complici. Peccato però che il suo piano fallisca inaspettatamente. Intanto Salvatore ed Elvira, grazie ai loro amici, hanno trovato un punto di incontro per il viaggio in soccorso di Andrea. L’Amato informerà Marcello, sua moglie e Roberto, di aver rinunciato a Taormina e di aver deciso di trasferirsi a Sanremo, una meta ben più vicina della Sicilia. Matteo scriverà la canzone per Marina ma l’ispirazione gli verrà grazie al suo amore per Odile mentre Enrico riuscirà a rivelare al suo collega Di Meo di avere dei problemi alla mano. Mimmo confesserà a Roberto di non voler più diventare poliziotto. Ecco nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 3 ottobre 2025: Umberto pronto a rovinare Marcello ma…

Tancredi ha fiutato le bugie di Marcello mentre Umberto ha la certezza che tra Barbieri e Rosa ci sia del tenero. Guarnieri ha fatto seguire i due ragazzi e la sua spia li ha fotografati in atteggiamenti complici. Per il Commendatore è fatta, ora ha le prove fotografiche che il giovane imprenditore è un bugiardo e non è l’uomo adatto alla sua amata cognata. Il padre di Marta sarà pronto a mostrare le foto ad Adelaide ma al momento clou si renderà conto che sono sparite. Qualcuno sembrerà averle prese e sospettiamo che possa essere stato Tancredi, pronto a dimostrare il suo cambiamento proteggendo sua zia.

Salvo ed Elvira in partenza per Sanremo, ecco cosa succederà ne Il Paradiso delle Signore

Elvira non vuole partire per Taormina ma grazie ai suoi amici la ragazza riuscirà a parlare apertamente con suo marito e a ottenere un grande cambiamento. Sì perché Salvo, dopo un chiarimento con sua moglie, informerà lei, Marcello e Roberto di aver scelto un’altra meta per il loro trasferimento. Gli Amato e i Gallo si sposteranno a Sanremo, una città molto più vicina della lontana Sicilia e più raggiungibile in caso di bisogno e di nostalgia. Questa notizia sarà per tutti un sollievo. Intanto Matteo finirà di comporre la canzone per Marina e le darà un titolo; l’ispirazione gli verrà però pensando a Odile e non alla Valli.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Enrico e Mimmo confessano i loro segreti

Enrico è in ansia; il dottore ha dei fastidi alla mano e teme che questi gli compromettano per sempre la carriera. Per il momento ha deciso di tenere segreto tutto questo a Marta e alla sua famiglia ma dovrà confrontarsi con il suo collega, il professor Di Meo, a cui racconterà ogni cosa. Intanto anche per Mimmo arriverà il momento di dire la verità. Dopo aver ricevuto l’onorificenza da parte del Prefetto per il suo atto coraggioso, Burgio confiderà a Roberto di non voler più fare il poliziotto. Ma come fare ora? Come dirlo a suo padre? Sarà un vero problema.

Scopriamo insieme le Anticipazioni Settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 29 settembre al 3 ottobre 2025.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.

Il Paradiso delle Signore
Il Paradiso delle Signore
