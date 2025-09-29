Il Paradiso delle Signore 10, Puntata del 30 settembre 2025: Elvira in crisi, non vuole trasferirsi a Taormina!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore del 30 settembre 2025. Nell'episodio della Soap di Rai1 Elvira non sarà convinta di volersi trasferire a Taormina e Irene cercherà un modo per aiutarla. Intanto Umberto terrà d'occhio Marcello e Rosa, in partenza per Trieste... insieme!

La decisione di Salvo ed Elvira di lasciare Milano non sarà priva di discussioni. Sì perché nella puntata de Il Paradiso delle Signore, in onda il 30 settembre 2025, alle ore 16.00 su Rai1, la Venere non sarà molto contenta di trasferirsi così lontano ovvero a Taormina, come suo marito ha proposto. La ragazza ne parlerà con le sue amiche e Irene cercherà di aiutarla. Intanto Ciro comincerà a pensare a come gestire la caffetteria tutto da solo mentre Ettore e Botteri si incontreranno per la prima volta e avranno modo di affilare i coltelli per la loro imminente sfida. Al Paradiso si inaugurerà il Paradiso Donna, che accoglierà la prima ospite mentre Umberto drizzerà le antenne dopo aver scoperto che Marcello accompagnerà Rosa a Trieste, per intervistare Margherita Hack. Ma vediamo nel dettaglio cosa vedremo nell’episodio della Soap.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 30 settembre 2025: Elvira preoccupata per la sua partenza

Salvo ed Elvira devono lasciare Milano. Purtroppo non sembrano esserci altre soluzioni per aiutare il piccolo Andrea, tormentato da una tosse terribile e bisognoso di aria buona e di mare. Salvatore ha pensato alla sua bella isola e a Taormina, che potrebbe risolvere tutti i problemi della loro famiglia. Il trasferimento in Sicilia coinvolgerà tutti, Gallo compresi, ma Elvira non sembrerà per nulla contenta di questa soluzione o meglio della scelta della città. Per la Venere sarà troppo lontano e si sentirà mancare la terra sotto i piedi. Come farà senza le sue amiche e senza il suo lavoro. La neomamma ne parlerà con Irene, che penserà subito a un modo per aiutarla.

Ciro in ansia per il trasferimento di Salvo nella puntata de Il Paradiso delle Signore

Il trasferimento di Salvo ed Elvira a Taormina preoccupa anche Ciro, non solo la Gallo. Il buon Puglisi si troverà a gestire il Caffè da solo e si sentirà molto in ansia per questo compito importante che deve portare a termine. Non sa infatti da cosa poter cominciare; confuso chiederà consiglio a Concetta, che da sempre sa trovare le soluzioni ai suoi problemi. Intanto Caterina verrà assunta ufficialmente come Venere. La ragazza supererà il periodo di prova anche per aver risolto brillantemente un piccolo intoppo accaduto in galleria.

Il Paradiso delle Signore: Umberto sospetta di Rosa e Tancredi

Adelaide ha lanciato una sfida tra Botteri ed Ettore e ora che lo scandalo è rientrato non solo potrà tornare a occuparsi dell’organizzazione del suo matrimonio ma si godrà anche la gara tra i due stilisti, che si impegneranno a disegnare gli abiti delle sue testimoni, ovvero Marta e Odile. Gianlorenzo e il suo nuovo rivale avranno modo di parlarsi per la prima volta e chissà se stavolta tra la GMM e il Paradiso ci sarà un confronto leale. Intanto Umberto scoprirà che Marcello accompagnerà Rosa a Trieste per fare un’intervista a Margherita Hack all’osservatorio. Guarnieri deciderà di tenere d’occhio i due, convinto che ci sia qualcosa in più di un’amicizia. Al Paradiso invece verrà inaugurato Il Paradiso Donna e arriverà la prima ospite.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.