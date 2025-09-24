Il Paradiso delle Signore 10, Puntata del 25 settembre 2025: Salvo pronto a partire mentre Rosa corre in aiuto di Marcello

Anticipazioni TV

Scopriamo le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore del 25 settembre 2025. Nell'episodio della Soap di Rai1 Salvo ed Elvira cominceranno a pensare di lasciare Milano per via della salute di Andrea mentre Umberto chiederà a Rosa si salvare la reputazione di Marcello.

Sarà una puntata molto impegnativa quella de Il Paradiso delle Signore in onda il 25 settembre 2025, alle ore 16.00 su Rai1. Sì perché vedremo Salvo ed Elvira ormai pronti a prendere una decisione sofferta ma necessaria per aiutare il loro bambino mentre per Adelaide e Odile sarà tempo di affrontare i pettegolezzi e colui che ha messo in giro le voci sulla contessa. Umberto non mollerà la presa e vorrà aiutare sua cognata ma l’unico modo che troverà, in questo momento, sarà quello di sostenere la reputazione di Marcello, cosa che non avrebbe mai immaginato di fare. Guarnieri chiederà aiuto a Rosa, che avrà il compito di scrivere un articolo a favore del Barbieri. Intanto l’idea di Concetta e Caterina piacerà così tanto a Roberto da diventare una nuova collezione del Paradiso mentre Ettore mostrerà a Odile un bozzetto di un suo abito, che vorrebbe indossasse per le nozze di sua madre. Marina Valli avrà un brutto incidente e sarà soccorsa da Enrico.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Adelaide affronta il suo “accusatore”

Lo scandalo ha colpito Adelaide e per la contessa è un duro colpo. Nonostante le parole denigratorie a lei rivolte e i terribili commenti sulla sua relazione, la nobile non si è arresa anzi non si è piegata a queste falsità e cattiverie. Ha invece deciso di affrontare faccia a faccia il suo “nemico”. Accompagnata da Odile incontrerà Conaro, a cui chiederà di dirle il perché di tanto fastidio nei suoi confronti, poi prenderà duri provvedimenti contro i pettegolezzi su di lei. E pure Umberto farà la sua parte, come promesso, e stupirà tutti.

Il Paradiso delle Signore: Umberto chiede aiuto a Rosa per salvare Marcello

Umberto ha promesso di aiutare Adelaide e di salvare la famiglia dallo scandalo. Per farlo deve però riabilitare la reputazione di Marcello, cosa che non avrebbe mai immaginato di dover fare. Il Commendatore chiederà a Rosa di scrivere un articolo che sostenga Barbieri e lo protegga dalle voci infamanti che sono fioccate ovviamente su di lui e principalmente per causa sua. La Camilli sarà ben felice di farlo e di sostenere il suo amico. Intanto Ettore, per tirare su il morale a Odile, le mostrerà un bozzetto di un abito pensato per lei, per il giorno delle nozze di sua madre.

Salvo ed Elvira pronti a partire, ecco cosa vedremo nella puntata de Il Paradiso delle Signore

Concetta ha salvato Caterina e l’idea del ricamo delle iniziali delle clienti e quindi della personalizzazione dei capi, diventerà una vera e propria collezione. Salvo ed Elvira cominceranno a pensare che sia arrivato il momento di lasciare Milano e di recarsi al mare per migliorare la salute di Andrea. Al Circolo, Marina Valli sarà vittima di un brutto incidente e sarà soccorsa prontamente da Enrico ma finirà comunque in ospedale.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.