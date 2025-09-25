TGCom24
Il Paradiso delle Signore 10, Puntata del 26 settembre 2025: Rosa salva Marcello ma solo grazie a Umberto e Tancredi!
Il Paradiso delle Signore 10, Puntata del 26 settembre 2025: Rosa salva Marcello ma solo grazie a Umberto e Tancredi!

Silvia Farris
Vediamo insieme le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore del 26 settembre 2025. Nell'episodio della Soap di Rai1 Rosa salva la reputazione di Marcello e lui deve ringraziare Umberto e Tancredi non solo la Camilli...

Rosa riuscirà nel suo intento e per Marcello le cose miglioreranno, per grande felicità di Adelaide ma anche di Umberto e Tancredi. Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 26 settembre 2025, alle ore 16.00 su Rai1, l’obiettivo di Guarnieri e del Di Sant’Erasmo sarà raggiunto e la Camilli sarà molto soddisfatta di aver aiutato il suo amico. Intanto l’idea di Salvo ed Elvira di trasferirsi al mare per aiutare il piccolo Andrea si farà sempre più concreta mentre al Paradiso si lavorerà sia agli scialli personalizzati sia al corredo speciale per Marina Valli, ricoverata in ospedale. Matteo starà al fianco dell’attrice ma continuerà a pensare a Odile. Enrico dovrà operare la Valli ma i problemi alla sua mano lo metteranno a dura prova. Ecco nel dettaglio le trame dell’episodio della Soap.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 26 settembre 2025: Rosa salva Marcello

Rosa è corsa in aiuto di Marcello, spronata inaspettatamente da Umberto. È stato proprio il Guarnieri, d’accordo con Tancredi, a chiedere alla Camilli di scrivere un articolo per lodare Barbieri e l’intervento della scrittrice ha centrato l’obiettivo risollevando la reputazione del giovane, promesso sposo di Adelaide. Un passo importante per salvare le nozze dei due innamorati, travolte dallo scandalo e dai pettegolezzi. Questa mossa sarà la soluzione a tutti i problemi oppure servirà altro per mettere che il matrimonio si celebri senza altri intoppi?

Elvira e Salvo in partenza, ecco cosa vedremo nella puntata de Il Paradiso delle Signore

La salute di Andrea non accenna a migliorare e il piccolo è ancora tormentato dalla tosse. Elvira e Salvo cominceranno a pensare che l’idea di trasferirsi al mare non sia così sbagliata e si prepareranno a metterla in pratica. Sì perché con il trasferimento, che comprenderà tutta la loro famiglia, il bambino potrà respirare aria più salubre e riprendersi il più in fretta possibile. Questo però vorrà dire lasciare Milano e i propri amici, che soprattutto per Salvatore sono stati fondamentali.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Enrico è perplesso, riuscirà a operare la Valli?

Marina Valli ha avuto un brutto malore al Circolo ed è stata prontamente portata in ospedale. La diva deve essere operata e il suo medico è proprio Enrico. Il dottore però si renderà conto che i problemi alla mano non accennano a diminuire e sarà molto preoccupato per l’intervento. Intanto al Paradiso si lavorerà sia per gli scialli personalizzati che per il corredo della Valli mentre Matteo le starà accanto anche se il suo pensiero sarà sempre rivolto a Odile, che però gli sembrerà sempre più lontana.

Scopriamo insieme le Anticipazioni Settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 22 al 26 settembre 2025.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.

