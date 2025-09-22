Il Paradiso delle Signore 10, Puntata del 23 settembre 2025: Umberto deve salvare Adelaide dallo scandalo!

Anticipazioni TV

Scopriamo le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore del 23 settembre 2025. Nell'episodio della Soap di Rai1 Umberto corre ai ripari per evitare che Adelaide sia travolta dallo scandalo ma riuscirà a salvarla?

Il Paradiso delle Signore ci aspetta il 23 settembre 2025 con una nuova puntata ricca di novità. L’appuntamento è sempre alle ore 16.00 su Rai1 e nell’episodio della Soap del penultimo martedì del mese, vedremo Umberto determinato a evitare che Adelaide finisca nello scandalo. Guarnieri ha scoperto che Conaro è prossimo a pubblicare un articolo denigratorio sulla contessa e cercherà di capire, insieme a Tancredi, come fare per fermarlo. Intanto la Di Sant’Erasmo lancerà una sfida di moda tra il suo Botteri e il nuovo direttore creativo della GMM mentre Caterina finirà per combinare un pasticcio in galleria. Rosa stilerà la lista delle possibili scrittrici per la nuova rubrica e si ritroverà a pensare a un momento del passato, vissuto con Marcello. Marina Valli tornerà da Matteo e troverà il ragazzo impegnato nella musica ma soprattutto distratto dal pensiero di Odile, che però comincerà a sentirsi piuttosto felice delle attenzioni di Ettore. Ecco le anticipazioni nel dettaglio.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 23 settembre 2025: Umberto deve salvare Adelaide

Le nozze di Adelaide sono a rischio e la colpa è di qualcuno che non sopporta che una donna potente come la contessa si sia fidanzata con un uomo più giovane di lei ma soprattutto un “arricchito”. Umberto scoprirà che sulla cognata sta per scatenarsi uno scandalo, creato da un articolo denigratorio di Conaro. Il Commendatore affilerà le armi in suo potere per fermare tutto questo e troverà un aiuto in Tancredi, anche lui determinato a evitare che la zia subisca un simile e vile affronto.

Caterina combina un pasticcio, ecco cosa vedremo nella puntata de Il Paradiso delle Signore

Caterina è stata assunta come nuova Venere ma una sua mossa falsa rischierà di mettere in pericolo il suo posto di lavoro, appena cominciato. Sì perché la ragazza farà un errore in galleria con un capo di abbigliamento della collezione del Paradiso e dovrà correre ai ripari prima che Irene se ne accorga. Ma riuscirà a farla franca? A darle una mano ci penserà Concetta, che troverà in questo intoppo un’idea molto particolare, che potrebbe diventare un must del grande magazzino. Intanto Adelaide lancerà una sfida tra Botteri ed Ettore Marchesi; entrambi gli stilisti penseranno di avere la vittoria in pugno.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Odile sempre più attratta da Ettore

Rosa sarà impegnatissima nel compilare la lista di possibili scrittrici per la nuova rubrica e, nel farlo, verrà trasportata dai ricordi a un momento passato con Marcello. Intanto Marina Valli tornerà da Matteo e lo troverà impegnato a comporre la sua musica; il ragazzo sarà però anche concentrato sui ricordi di Odile che, di contro, sarà sempre più attratta da Marchesi, che si rivelerà un uomo affascinante, più del previsto.

Scopriamo insieme le Anticipazioni Settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 22 al 26 settembre 2025.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.