Il Paradiso delle Signore
Il Paradiso delle Signore
Anticipazioni TV

Il Paradiso delle Signore 10, Puntata del 24 settembre 2025: Scoppia lo scandalo, Adelaide è rovinata?

Silvia Farris

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 24 settembre 2025 su Rai1 vedremo Adelaide distrutta dallo scandalo. Umberto riuscirà a rimediare?Scopriamo insieme le anticipazioni complete dell'episodio della Soap.

Il Paradiso delle Signore 10, Puntata del 24 settembre 2025: Scoppia lo scandalo, Adelaide è rovinata?

Lo scandalo scoppierà e Adelaide dovrà farci i conti a partire dalla puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 24 settembre 2025, alle ore 16.00 su Rai1. Nonostante l’intervento di Umberto e Tancredi, l’articolo scandalistico contro la contessa uscirà comunque e lei si troverà a dover raccogliere i cocci e a salvare la sua reputazione. La nobile sarà una furia e si scatenerà contro il Commendatore che, capendo il suo stato d’animo, si rimetterà all’opera per trovare un escamotage per mettere una pezza a quanto successo. Marcello invece cercherà di non dare peso a quanto accaduto. Fulvio chiederà a Concetta di rammendare lo scialle rovinato da Caterina e la sarta, complice una serie di situazione, avrà un’idea da proporre a Roberto. Intanto Matteo tenterà di far tornare il sorriso a Odile, colpita da quanto succede a sua madre ma dovrà fare i conti con Ettore, che troverà molti svaghi da proporre alla contessina. Scopriamo le anticipazioni nel dettaglio.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 24 settembre 2025: Lo scandalo travolge Adelaide

Umberto ha tentato di salvare Adelaide ma il suo intervento finirà per fare più danni che altro. Sì perché lo scandalo si abbatterà sulla contessa e sulla sua famiglia, come una vera e propria bomba. Mentre Marcello cercherà di non darci peso (anche se la cosa lo renderà ovviamente nervoso) per la nobile sarà un vero disastro e sarà furiosa contro il cognato. Si troverà infatti a dover ristabilire la sua reputazione, costruita e mantenuta con fatica per anni. Un articolo scandalistico non deve rovinare tutto e Umberto, quanto sua cognata, ne sarà convinto. Guarnieri cercherà di rimediare a quanto successo ma ci riuscirà?

Il Paradiso delle Signore: Concetta ha un’idea brillante per salvare Caterina

Caterina ha combinato un disastro; la ragazza ha rovinato uno scialle di una cliente e ora è disperata. La ragazza teme che Irene la licenzi in tronco, dopo poche ore dall’inizio del suo lavoro. Fulvio, avvertito di quanto successo, correrà a chiedere aiuto a Concetta e lei si impegnerà subito a rammendare il capo, trovando – all’improvviso e grazie a una coincidenza – un’idea per salvare la nuova Venere ma anche per lanciare una nuova moda al Paradiso: personalizzare gli abiti e gli accessori con le iniziali delle clienti. La sarta ne parlerà subito con Botteri ma anche con Roberto e Marcello.

Matteo battuto sul tempo da Ettore, ecco cosa vedremo nella puntata de Il Paradiso delle Signore

Lo scandalo che si è abbattuto su Adelaide ha ovviamente colpito tutta la famiglia Di Sant’Erasmo, Odile per prima. La ragazza è molto preoccupata per sua madre e per come sta vivendo questo momento difficile, arrivato a travolgerla come un fiume in piena. Matteo accorrerà per consolarla ma sarà battuto sul tempo da Ettore, che troverà tante idee per far distrarre la contessina. Portelli si troverà di nuovo in secondo piano!

Scopriamo insieme le Anticipazioni Settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 22 al 26 settembre 2025.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.

